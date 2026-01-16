Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tesla model y sold 225 units of electric cars in 2025
600 km+ रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक कार ने नहीं पकड़ी रफ्तार, बीते साल सिर्फ 225 लोगों ने खरीदा; जानिए कीमत

600 km+ रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक कार ने नहीं पकड़ी रफ्तार, बीते साल सिर्फ 225 लोगों ने खरीदा; जानिए कीमत

संक्षेप:

टेस्ला (Tesla) ने भारत में साल 2025 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, टेस्ला ने कैलेंडर ईयर 2025 में भारत में अपनी इकलौती इलेक्ट्रिक एसयूवी Model Y की कुल 225 यूनिट की बिक्री की।

Jan 16, 2026 04:58 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tesla Model Yarrow

इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) की भारत में मौजूदगी अभी शुरुआती दौर में है। कंपनी ने भारत में साल 2025 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, टेस्ला ने कैलेंडर ईयर 2025 में भारत में अपनी इकलौती इलेक्ट्रिक एसयूवी Model Y की कुल 225 यूनिट की बिक्री की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में 64 यूनिट, अक्टूबर में 40 यूनिट, नवंबर में 48 यूनिट और दिसंबर में सबसे ज्यादा 73 यूनिट की रिटेल बिक्री हुई। गौर करने वाली बात यह है कि टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम जुलाई 2025 में ही खोला था। यानी कंपनी को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

क्या है कम बिक्री का कारण

फिलहाल टेस्ला भारत में Model Y को पूरी तरह इंपोर्ट (CBU) के तौर पर बेच रही है। यह SUV सिर्फ रियर-व्हील ड्राइव (RWD) पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत भारतीय बाजार में काफी ज्यादा है जिसका मुख्य कारण पूरी तरह इंपोर्टेड गाड़ियों पर लगने वाला भारी टैक्स है। टेस्ला Model Y का स्टैंडर्ड RWD वैरिएंट 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में आता है। जबकि Long Range RWD वैरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये रखी गई है। विदेशों की तुलना में ये कीमतें काफी ऊंची हैं जिससे इसकी बिक्री सीमित दायरे तक ही सिमटी हुई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tesla Model Y

Tesla Model Y

₹ 59.89 - 67.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

₹ 67.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

₹ 72.2 - 78.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

600 किमी से ज्यादा है रेंज

इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्ला ने भारत में धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। कंपनी के गुरुग्राम, मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं। इसके साथ ही इन शहरों में करीब 12 सुपरचार्जर और 10 डेस्टिनेशन चार्जर भी लगाए गए हैं। टेस्ला का दावा है कि Model Y का स्टैंडर्ड वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 500 किमी तक की रेंज देता है। जबकि Long Range वैरिएंट 622 किमी तक चल सकता है। इसका स्टैंडर्ड मॉडल 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेता है। जबकि Long Range वर्जन को इसमें 5.6 सेकंड लगते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tesla Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।