फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; चाइल्ड सेफ्टी में 93% स्कोर किया

संक्षेप: टेस्ला मॉडल Y को यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात ये है कि ये टेस्ट सबसे नए सेफ्टी असेसमेंट के साथ किया गया था। यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ला ने हाल ही में इंडियन प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री की है, जहां सेफ्टी क्रेडेंशियल्स दूसरे फैक्टर्स के साथ एक अहम पॉइंट हैं।

Fri, 21 Nov 2025 08:39 AM

टेस्ला मॉडल Y को यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात ये है कि ये टेस्ट सबसे नए सेफ्टी असेसमेंट के साथ किया गया था। यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ला ने हाल ही में इंडियन प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री की है, जहां सेफ्टी क्रेडेंशियल्स दूसरे फैक्टर्स के साथ एक अहम पॉइंट हैं। हालांकि, यूरो NCAP ने लेफ्ट-हैंड-ड्राइव, डुअल-मोटर AWD कॉन्फिगरेशन को टेस्ट किया। एजेंसी ने साफ किया कि यह रिजल्ट राइट-हैंड-ड्राइव मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD पर भी लागू होता है। परफॉर्मेंस AWD मॉडल भी इसी रेटिंग ब्रैकेट में आता है। भारत में टेस्ला मॉडल Y के स्टैंडर्ड RWD वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 59.9 लाख रुपए और लॉन्ग रेंज वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत कीमत 67.9 लाख रुपए है।

टेस्ला ने मॉडल Y में कई तरह के सेफ्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिए हैं। इस असेसमेंट में 10 एयरबैग, ISOFIX माउंट, प्रीटेंशनर के साथ सीट-बेल्ट रिमाइंडर, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और एक ड्राइवर-अटेंटिवनेस मॉनिटर होने पर जaर दिया गया। कार का स्ट्रक्चर भी एक अहम रोल निभाता है, यूरो NCAP ने बड़े इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाए रखने की इसकी काबिलियत पर कमेंट किया है।

असेसमेंट टेस्ट की खास बातें

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसे स्टेबल केबिन और चोट के अच्छे रीडिंग से सपोर्ट मिला।

फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट में हाई स्कोर, जहां आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों को गंभीर चोट लगने का कम से कम रिस्क दिखा।

साइड बैरियर टेस्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट, जिसमें जरूरी हिस्सों की बेहतरीन शील्डिंग थी।

साइड पोल इम्पैक्ट में चेस्ट परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रहने को छोड़कर, प्रोटेक्शन मजबूत रहा।

रियर-इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ने सभी सीटिंग पोजीशन के लिए सॉलिड व्हिपलैश प्रोटेक्शन कन्फर्म किया।

यूरो NCAP ने मॉडल Y ने बच्चों की सेफ्टी के लिए शानदार 93% स्कोर हासिल किया। 6 साल और 10 साल के पैसेंजर को दिखाने वाली डमी ने फ्रंटल और साइड दोनों सिनेरियो में अच्छा प्रोटेक्शन रिकॉर्ड किया, जिससे क्रैश परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट स्कोर मिला। टेस्ला की पीछे वाली चाइल्ड सीट के लिए फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को डिसेबल करने की क्षमता और इसके बिल्ट-इन चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम ने इसकी रेटिंग को और मजबूत किया।

पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों वाले टेस्ट में मॉडल Y ने आम तौर पर अच्छे नतीजे दिखाए। इसमें ज्यादातर हेड-इम्पैक्ट जोन के आसपास अच्छी क्लीयरेंस और कुशनिंग थी। विंडस्क्रीन फ्रेम के पास कुछ रिजिड पॉइंट्स ने स्कोर कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मजबूत रही।