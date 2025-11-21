Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tesla Model Y secures 5-star Euro NCAP safety rating
फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; चाइल्ड सेफ्टी में 93% स्कोर किया

फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; चाइल्ड सेफ्टी में 93% स्कोर किया

संक्षेप:

टेस्ला मॉडल Y को यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात ये है कि ये टेस्ट सबसे नए सेफ्टी असेसमेंट के साथ किया गया था। यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ला ने हाल ही में इंडियन प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री की है, जहां सेफ्टी क्रेडेंशियल्स दूसरे फैक्टर्स के साथ एक अहम पॉइंट हैं।

Fri, 21 Nov 2025 08:39 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टेस्ला ने मॉडल Y में कई तरह के सेफ्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिए हैं। इस असेसमेंट में 10 एयरबैग, ISOFIX माउंट, प्रीटेंशनर के साथ सीट-बेल्ट रिमाइंडर, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और एक ड्राइवर-अटेंटिवनेस मॉनिटर होने पर जaर दिया गया। कार का स्ट्रक्चर भी एक अहम रोल निभाता है, यूरो NCAP ने बड़े इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाए रखने की इसकी काबिलियत पर कमेंट किया है।

ये भी पढ़ें:सिएरा का मिड वैरिएंट भी टॉप की तरह लग्जरी होगा, कंपनी ने टीजर में दिखाया फोटो

असेसमेंट टेस्ट की खास बातें
फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसे स्टेबल केबिन और चोट के अच्छे रीडिंग से सपोर्ट मिला।
फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट में हाई स्कोर, जहां आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों को गंभीर चोट लगने का कम से कम रिस्क दिखा।
साइड बैरियर टेस्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट, जिसमें जरूरी हिस्सों की बेहतरीन शील्डिंग थी।
साइड पोल इम्पैक्ट में चेस्ट परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रहने को छोड़कर, प्रोटेक्शन मजबूत रहा।
रियर-इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ने सभी सीटिंग पोजीशन के लिए सॉलिड व्हिपलैश प्रोटेक्शन कन्फर्म किया।

यूरो NCAP ने मॉडल Y ने बच्चों की सेफ्टी के लिए शानदार 93% स्कोर हासिल किया। 6 साल और 10 साल के पैसेंजर को दिखाने वाली डमी ने फ्रंटल और साइड दोनों सिनेरियो में अच्छा प्रोटेक्शन रिकॉर्ड किया, जिससे क्रैश परफॉर्मेंस के लिए परफेक्ट स्कोर मिला। टेस्ला की पीछे वाली चाइल्ड सीट के लिए फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को डिसेबल करने की क्षमता और इसके बिल्ट-इन चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम ने इसकी रेटिंग को और मजबूत किया।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले ही उठ गया सिएरा के कलर्स से पर्दा, ये 6 ऑप्शन मिलेंगे

पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों वाले टेस्ट में मॉडल Y ने आम तौर पर अच्छे नतीजे दिखाए। इसमें ज्यादातर हेड-इम्पैक्ट जोन के आसपास अच्छी क्लीयरेंस और कुशनिंग थी। विंडस्क्रीन फ्रेम के पास कुछ रिजिड पॉइंट्स ने स्कोर कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मजबूत रही।

कार के ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम ने कॉन्फिडेंट तरीके से काम किया, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ने सभी गाड़ियों और नॉन-गाड़ी कोलिजन सिमुलेशन में अच्छा स्कोर किया। लेन-कीपिंग इंटरवेंशन, स्पीड-लिमिट डिटेक्शन और यूनिवर्सल सीट-बेल्ट रिमाइंडर ने सेफ्टी असिस्ट के लिए इसकी शानदार 92% रेटिंग में योगदान दिया।

