ऑटो न्यूज़

3 सेकंड से भी कम में 0 से 100 Kmh की रफ्तार पकड़ लेगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानिए कंपनी ने क्या रखा नाम?

स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में मॉडल Y परफॉर्मेंस में नए डिजाइन वाले बंपर, कार्बन फाइबर रियर स्पॉइलर, स्पेशल 21-इंच अरैक्निड 2.0 एलॉय व्हील और रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ एक स्पोर्टी एक्सटीरियर पैकेज मिलता है। कम सस्पेंशन सेटअप और बेहतर एयरोडायनामिक्स इसके परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लुक को और निखारते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:53 PM
3 सेकंड से भी कम में 0 से 100 Kmh की रफ्तार पकड़ लेगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानिए कंपनी ने क्या रखा नाम?
Tesla Model Yarrow

एलन मस्क की टेस्ला ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV के हाई-परफॉर्मेंस वर्जन पेश किया है। कंपनी ने इसे मॉडल Y परफॉर्मेंस का नाम दिया है। यह नया वैरिएंट जिसे जुनिपर अपडेट भी कहा जाता है, अब टेस्ला के ग्लोबल पोर्टफोलियो में नए रियर-व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज ट्रिम्स से ऊपर है। इलेक्ट्रिक कार होने के बाद भी ये गजब का टॉर्क जनरेट करती है। इसके पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये SUV महज 3 सेकंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

केबिन के अंदर की बात करें तो इसमें कार्बन फाइबर एक्सेंट, अल्ट्रा HD रिजॉल्यूशन वाला एक बड़ा 16-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और हीटिंग, कूलिंग और एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट वाली नई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें जैसे छोटे-मोटे अपग्रेड्स हैं। ये नए फीचर्स टेस्ला की मिनिमलिस्ट डिजाइन लैंग्वेज को और भी प्रीमियम बनाते हैं।

मॉडल Y परफॉर्मेंस में एक डुअल-मोटर AWD सेटअप है, जो लगभग 460bhp और 751Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV 0-100 किमी/घंटा की स्पीड मात्र 3 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन जाती है। अडैप्टिव सस्पेंशन, मजबूत चेसिस कंपोनेंट्स और डेडिकेटेड परफॉर्मेंस टायर हाई स्पीड पर बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस की डिलीवरी जल्द ही यूरोप में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका में भी उपलब्ध होगी। हालांकि, भारतीय बाजार में इसके लॉन्च की तारीख की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। खास बात ये भी है कि कंपनी भारतीय बाजर में मॉडल Y के साथ ही अपनी शुरूआत की है। आने वाले दिनों में कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल मार्केट में बिकने वाले मॉडल का शामिल कर सकती है।

