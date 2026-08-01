इस इलेक्ट्रिक कार में आया Grok AI फीचर; हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में कर पाएंगे बात

नए AI फीचर्स की घोषणा के साथ ही, टेस्ला ने भारत में अपनी डीलरशिप पर मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट के लिए टेस्ट ड्राइव शुरू करने की भी घोषणा की है। Grok AI असिस्टेंट वॉइस-इनेबल्ड नेविगेशन और गाड़ी की इंटेलिजेंस कैपेसिटी को आसान बनाता है।

इस इलेक्ट्रिक कार में आया Grok AI फीचर

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Tesla Model Y

टेस्ला मॉडल Y अब भारत में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ उपलब्ध है। इनमें सबसे खास है Grok AI असिस्टेंट है। Grok असिस्टेंट इंटीग्रेशन समेत ये नए AI फीचर्स बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। ये भारत में हर टेस्ला मॉडल Y के केबिन में सीधे बातचीत करने वाली इंटेलिजेंस लाते हैं। Grok AI असिस्टेंट हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में बातचीत कर सकता है। इसे "Hey Grok" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद वॉइस बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

नए AI फीचर्स की घोषणा के साथ ही, टेस्ला ने भारत में अपनी डीलरशिप पर मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट के लिए टेस्ट ड्राइव शुरू करने की भी घोषणा की है। Grok AI असिस्टेंट वॉइस-इनेबल्ड नेविगेशन और गाड़ी की इंटेलिजेंस कैपेसिटी को आसान बनाता है। भारत में टेस्ला कारों के लिए Grok AI असिस्टेंट इंटीग्रेशन नया है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2025 से ही पेश किया जा रहा है।

अमेरिकी कंपनी ने अब 'समर 2026' अपडेट जारी किया है, जो नई क्षमताओं के साथ Grok AI असिस्टेंट फीचर को बेहतर बनाता है। जिसके जरिए ऑटोमैटिक नेविगेशन घर और काम की जगह से आगे बढ़कर ड्राइवर की निजी आदतों और शेड्यूल के आधार पर किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने में मदद करता है। ये सभी फीचर्स अब भारत में मॉडल Y ग्राहकों के लिए OTA अपडेट के जरिए बिना किसी एक्सट्रा खर्च के उपलब्ध हैं।

ऐसे काम करेगा Grok AI फीचर

टेस्ला ने कहा कि Grok फीचर्स को "Hey Grok" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर वॉइस बटन का इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता है। AI असिस्टेंट हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है। टेस्ला ने यह भी बताया कि नया AI-बेस्ड असिस्टेंट वॉइस कमांड के साथ कई स्टॉप वाली यात्राओं की योजना बनाने, आस-पास के टेस्ला सुपरचार्जर, कॉफी शॉप, रेस्तरां, अस्पताल, ATM और टॉयलेट खोजने और स्क्रीन पर आने वाले विभिन्न अलर्ट और चेतावनियों को समझाने में मदद करेगा। Grok AI के टोन, भाषा और बातचीत के तरीके को ग्राहक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है।