इस इलेक्ट्रिक कार में आया Grok AI फीचर; हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में कर पाएंगे बात
नए AI फीचर्स की घोषणा के साथ ही, टेस्ला ने भारत में अपनी डीलरशिप पर मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट के लिए टेस्ट ड्राइव शुरू करने की भी घोषणा की है। Grok AI असिस्टेंट वॉइस-इनेबल्ड नेविगेशन और गाड़ी की इंटेलिजेंस कैपेसिटी को आसान बनाता है।
टेस्ला मॉडल Y अब भारत में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ उपलब्ध है। इनमें सबसे खास है Grok AI असिस्टेंट है। Grok असिस्टेंट इंटीग्रेशन समेत ये नए AI फीचर्स बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। ये भारत में हर टेस्ला मॉडल Y के केबिन में सीधे बातचीत करने वाली इंटेलिजेंस लाते हैं। Grok AI असिस्टेंट हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में बातचीत कर सकता है। इसे "Hey Grok" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद वॉइस बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
नए AI फीचर्स की घोषणा के साथ ही, टेस्ला ने भारत में अपनी डीलरशिप पर मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट के लिए टेस्ट ड्राइव शुरू करने की भी घोषणा की है। Grok AI असिस्टेंट वॉइस-इनेबल्ड नेविगेशन और गाड़ी की इंटेलिजेंस कैपेसिटी को आसान बनाता है। भारत में टेस्ला कारों के लिए Grok AI असिस्टेंट इंटीग्रेशन नया है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2025 से ही पेश किया जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 61.99 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
Kia EV6
₹ 65.97 लाख
BMW iX1
₹ 66.9 लाख
Mercedes-Benz EQA
₹ 67.2 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
अमेरिकी कंपनी ने अब 'समर 2026' अपडेट जारी किया है, जो नई क्षमताओं के साथ Grok AI असिस्टेंट फीचर को बेहतर बनाता है। जिसके जरिए ऑटोमैटिक नेविगेशन घर और काम की जगह से आगे बढ़कर ड्राइवर की निजी आदतों और शेड्यूल के आधार पर किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने में मदद करता है। ये सभी फीचर्स अब भारत में मॉडल Y ग्राहकों के लिए OTA अपडेट के जरिए बिना किसी एक्सट्रा खर्च के उपलब्ध हैं।
ऐसे काम करेगा Grok AI फीचर
टेस्ला ने कहा कि Grok फीचर्स को "Hey Grok" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर वॉइस बटन का इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता है। AI असिस्टेंट हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है। टेस्ला ने यह भी बताया कि नया AI-बेस्ड असिस्टेंट वॉइस कमांड के साथ कई स्टॉप वाली यात्राओं की योजना बनाने, आस-पास के टेस्ला सुपरचार्जर, कॉफी शॉप, रेस्तरां, अस्पताल, ATM और टॉयलेट खोजने और स्क्रीन पर आने वाले विभिन्न अलर्ट और चेतावनियों को समझाने में मदद करेगा। Grok AI के टोन, भाषा और बातचीत के तरीके को ग्राहक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है।
टेस्ला मॉडल Y भारत में दो ट्रिम्स में पेश की जाती है। इसमें 5-सीटर प्रीमियम RWD की एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपए और 7-सीटर L प्रीमियम AWD जिसकी की एक्स-शोरूम कीमत 61.99 लाख रुपए है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इनकी सिंगल चार्ज पर रेंज 681 Km तक है। यह हुंडई आयोनिक 5, किआ EV6 और BYD सीलियन 7 को टक्कर देती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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