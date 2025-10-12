अब टेस्ला की इस कार में मिलेगी बड़ी बैटरी, सिंगल चार्ज में 622 km तक दौड़ेगी ये ईवी; अब पहले से 39 किमी. ज्यादा चलेगी
इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) ने अपने मॉडल Y (Model Y) लॉन्ग रेंज (Long Range) वैरिएंट में बड़ी बैटरी ऑफर की है, जिसमें अब पहले से 39 किमी. ज्यादा रेंज मिलेगी। अब ये ईवी सिंगल चार्ज में 622 km तक दौड़ जाएगी।
टेस्ला (Tesla) ने चुपचाप अपने भारत-स्पेसिफिक मॉडल-Y में अपडेट किया है। अब लॉन्ग रेंज RWD (Long Range RWD) वैरिएंट में बड़ी बैटरी ऑफर की जा रही है, जिससे इसकी रेंज पहले से और भी बढ़ गई है। इसमें पहले 78.1kWh वाला बैटरी पैक मिलता है, जो 622 किमी. (WLTP) की रेंज ऑफर करती है। वहीं, अब इसमें 84.2kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 661 किमी. (WLTP) है, यानि टेस्ला (Tesla) ने लॉन्ग रेंज RWD वैरिएंट में 39 किमी. की रेंज बढ़ाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्टैंडर्ड RWD ट्रिम में कोई बदलाव नहीं
स्टैंडर्ड RWD (Standard RWD) ट्रिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी 64 kWh बैटरी के साथ आती है और इसकी रेंज 500 किमी. ही है। हालांकि, इसके मोटर और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टेस्ला (Tesla) ने सिर्फ बैटरी साइज बढ़ाई है। दोनों वैरिएंट में इलेक्ट्रिक मोटर की स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस, स्पीड और चार्जिंग टाइम पुराने जैसे ही बने हुए हैं।
किसके लिए है यह खास?
टेस्ला (Tesla) मॉडल Y लॉन्ग रेंज अब और लंबी दूरी तय कर सकती है। यह अपडेट उन लोगों के लिए खास है, जो अक्सर लॉन्ग रोड ट्रिप्स पर निकलते हैं और बैटरी रेंज को लेकर चिंता नहीं करना चाहते हैं।
भारत में अपना पांव जमा रही टेस्ला
टेस्ला (Tesla) की यह रणनीति भारतीय EV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर रेंज ऑफर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो अगर आप ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो आप इस इलेक्ट्रिक कार को घर लाने की सोच सकते हैं।
