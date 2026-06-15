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भारत में शुरू हुई फुल चार्ज पर 681 किमी दौड़ने वाली इस कार की डिलीवरी, जानिए खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रिक कारों का शौक रखने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, टेस्ला ने भारत में अपनी नई और बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी 'टेस्ला मॉडल वाई एल' की डिलीवरी शुरू कर दी है।

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प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों का शौक रखने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी नई और बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी 'टेस्ला मॉडल वाई एल' (Tesla Model Y L) की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह कार टेस्ला के भारतीय पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला सबसे नया मॉडल है, जो रेगुलर मॉडल वाई के मुकाबले ज्यादा बड़ा और प्रैक्टिकल है। तीन कतारों की सीटिंग वाली इस कार में 6 लोगों के बैठने की जगह है। कंपनी ने देश भर में ग्राहकों को इस एसयूवी के पहले बैच की चाबियां सौंप दी हैं। आइए जानते हैें पूरी खबर को विस्तार से।

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इतनी है कार की कीमत

टेस्ला मॉडल वाई एल को 61.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। जो लोग इसे फाइनेंस कराना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ला ने कुछ आकर्षक प्लान भी पेश किए हैं। ग्राहक मात्र 6.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर इस कार को घर ले जा सकते हैं। इसके बाद बैंक अप्रूवल के आधार पर इसकी मासिक ईएमआई (EMI) करीब 49,990 रुपये से शुरू होगी। यह उन बायर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो एक साथ पूरा पैसा न देकर आसान किश्तों में टेस्ला के मालिक बनने का सपना देख रहे हैं।

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कुछ ऐसा है डाइमेंशन

यह नई एसयूवी असल में रेगुलर मॉडल वाई का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन है। साइज के मामले में इस गाड़ी की कुल लंबाई 4,969mm है और इसका व्हीलबेस 3,040mm का है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल से पूरे 150mm ज्यादा बड़ा है। इसी एक्स्ट्रा लंबाई का फायदा उठाकर टेस्ला ने कार के अंदर तीसरी कतार जोड़ने में कामयाबी हासिल की है,। इसके अलावा केबिन को और ज्यादा आरामदायक और प्रीमियम फील देने के लिए कार की दूसरी कतार में 'कैप्टन सीट्स' दी गई हैं।

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681 किमी है ईवी का रेंज

टेस्ला मॉडल वाई एल में डुअल-मोटर और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप दिया गया है। यह दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी 514bhp की मैक्सिमम पावर और 590Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करती है। रफ्तार के मामले में टेस्ला का दावा है कि यह बड़ी गाड़ी मात्र 5.0 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिंगल चार्ज में यह कार 681 किलोमीटर (WLTP सर्टिफाइड) तक की लंबी दूरी तय कर सकती है। फास्ट चार्जिंग की मदद से यह कार मात्र 15 मिनट में 288 किलोमीटर तक चलने की रेंज हासिल कर लेती है।

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सेफ्टी भी है दमदार

इस कार के अंदर टेस्ला की सिग्नेचर 'मिनिमलिस्ट' डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलती है। इसके अलावा, गाड़ी में पैनोरमिक ग्लास रूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, हीटेड स्टीयरिंग व्हील और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से टेस्ला ने इसमें कोई समझौता नहीं किया है। इस एसयूवी में 9-एयरबैग्स, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर अवॉइडेंस, ब्लाइंड-स्पॉट वार्निंग सिस्टम और कई एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस (ADAS) फीचर्स दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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