चीन में BYD का गेम ओवर करने टेस्ला लाई ये 6-सीटर ई-कार, 751km होगी रेंज; 2+2+2 सिटिंग लेआउट भी मिलेगा

Hindi Newsऑटो न्यूज़Tesla Model Y L 6-Seater launched in China, check all details

टेस्ला चीन में अपनी बिक्री बढ़ाने और BYD का गेम ओवर करने के लिए नई 6-सीटर ई-कार लेकर आई है। कंपनी ने 751km की रेंज और 2+2+2 सिटिंग लेआउट के साथ नया मॉडल Y L (Tesla Model Y L) पेश किया है। आइए इसकी खासियत जानते हैं। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 09:16 PM
टेस्ला ने आखिरकार चीन के लिए अपने नए मॉडल Y लॉन्ग व्हीलबेस (Model Y Long Wheelbase -LWB) से पर्दा उठा दिया है। यह SUV अब और भी लंबी, ज्यादा लग्जरी और फैमिली-फ्रेंडली हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें अब 6-सीटर लेआउट दिया गया है और रेंज भी बढ़कर 751 किमी. तक पहुंच गई है। टेस्ला का यह कदम साफ इशारा करता है कि कंपनी चीन में अपनी खोई हुई बिक्री को वापस पाना चाहती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

लंबा और ज्यादा स्पेस वाला वर्जन

नया मॉडल Y L (Model Y L) अब 179 मिमी. लंबा हो गया है, जबकि इसका व्हीलबेस 150 मिमी. बढ़कर 3,040 मिमी. हो गया है। लंबाई अब 4,976 मिमी. और ऊंचाई 1,668 मिमी. है। डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। अब कंपनी ने इसके साथ नया स्टारलाइट गोल्ड (Starlight Gold) पेंट शेड, बड़ा क्वॉर्टर ग्लास, ब्लैक्ड-आउट रियर स्पॉइलर, 19-इंच अलॉय व्हील्स और पीछे मजेदार सा ‘Model YYY’ बैज है।

6-सीटर लेआउट- फैमिली कार के लिए परफेक्ट

इंटीरियर में अब 2+2+2 सीटिंग लेआउट है। दूसरी रो में कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जिनमें हीटिंग, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिक आर्मरेस्ट मिलता है। तीसरी रो की सीटें भी हीटेड हैं। इसके अलावा अब एक बड़ा 16-इंच टचस्क्रीन, कुल 18 स्पीकर्स, पिलर-माउंटेड एसी वेंट्स और नए कपहोल्डर्स दिए गए हैं।

दमदार मोटर और बैटरी

यह SUV सिर्फ लॉन्ग रेंज ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट में आएगी। इसमें डुअल मोटर सेटअप है। फ्रंट मोटर 190 bhp की पावर और रियर मोटर 265 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड 0 से 100 किमी/घंटा. की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकेंड में पकड़ लेती है और टॉप स्पीड 201 किमी./घंटा है। इसमें 82 kWh का बैटरी पैक है, जो 751 किमी. की रेंज देता है।

कीमत और मुकाबला

चीन में इसकी कीमत 3,39,000 युआन (लगभग 41.17 लाख) रखी गई है। यह स्टैंडर्ड मॉडल Y के साथ बेची जाएगी और टेस्ला को उम्मीद है कि यह नई SUV BYD और NIO जैसी चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगी।

अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा

सीधी बात करें तो टेस्ला मॉडल Y LWB (Tesla Model Y LWB) एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है, जो स्पेस, लग्जरी और परफॉर्मेंस का दमदार कॉम्बिनेशन पेश करती है। फिलहाल, यह सिर्फ चीन में उपलब्ध होगी, लेकिन अगर इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा गया, तो यह EV मार्केट का गेम बदल सकती है।

