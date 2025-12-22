दिल्ली की जहरीली हवा के बीच बड़ा दावा! इस कार का फिल्टर 99.97% एयर करता है प्योर; वीडियो वायरल
दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है।
दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। वीडियो में Tesla Model Y और BMW X3 को एक बड़े पारदर्शी बबल के अंदर रखा गया। इसके बाद बबल के अंदर स्मोक बम छोड़े गए जिससे चारों तरफ धुआं भर गया। इस दौरान टेस्ला ने अपनी HEPA फिल्टर से लैस ‘Bioweapon Defense Mode’ को ऑन किया। जबकि BMW X3 ने अपने स्टैंडर्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पर भरोसा किया।
लाल धुएं से भर गया केबिन
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां BMW X3 का केबिन कुछ ही सेकंड में लाल धुएं से भर गया। वहीं टेस्ला Model Y का इंटीरियर पूरी तरह साफ रहा। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, इस एक्सपेरिमेंट को और भरोसेमंद बनाने के लिए टेस्ला ने Model Y के अंदर अपने एक कर्मचारी को बैठाया। जबकि BMW का केबिन खाली रखा गया। टेस्ट के बाद टेस्ला के इंजीनियर ने Model Y के बड़े एक्टिवेटेड कार्बन और HEPA फिल्टर को बाहर निकालकर दिखाया, जिनमें भारी मात्रा में लाल धूल और कण फंसे नजर आए। इससे टेस्ला की एयर-प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की ताकत को उजागर करने की कोशिश की गई।
क्या है टेस्ला का दावा
टेस्ला का दावा है कि Model Y का एडवांस HEPA एयर फिल्टर 99.97 पर्सेंट तक धूल, पराग, फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक एयरबोर्न पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। इससे केबिन के अंदर साफ और सुरक्षित हवा मिलती है। भारत में टेस्ला Model Y दो वैरिएंट्स उपलब्ध है। बता दें कि RWD वर्जन में 60 kWh और 75 kWh बैटरी का ऑप्शन मिलता है। कंपनी 60 kWh बैटरी के साथ कार करीब 500 किमी (WLTP) की रेंज देती है। जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन की रेंज 622 किमी तक बताई जाती है।
