Hindi Newsऑटो न्यूज़tesla model y hepa filter technology purifies 99-97 percent polluted air
दिल्ली की जहरीली हवा के बीच बड़ा दावा! इस कार का फिल्टर 99.97% एयर करता है प्योर; वीडियो वायरल

संक्षेप:

दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है।

Dec 22, 2025 08:37 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tesla Model Yarrow

दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। वीडियो में Tesla Model Y और BMW X3 को एक बड़े पारदर्शी बबल के अंदर रखा गया। इसके बाद बबल के अंदर स्मोक बम छोड़े गए जिससे चारों तरफ धुआं भर गया। इस दौरान टेस्ला ने अपनी HEPA फिल्टर से लैस ‘Bioweapon Defense Mode’ को ऑन किया। जबकि BMW X3 ने अपने स्टैंडर्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पर भरोसा किया।

क्या है टेस्ला का दावा

टेस्ला का दावा है कि Model Y का एडवांस HEPA एयर फिल्टर 99.97 पर्सेंट तक धूल, पराग, फंगस, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक एयरबोर्न पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। इससे केबिन के अंदर साफ और सुरक्षित हवा मिलती है। भारत में टेस्ला Model Y दो वैरिएंट्स उपलब्ध है। बता दें कि RWD वर्जन में 60 kWh और 75 kWh बैटरी का ऑप्शन मिलता है। कंपनी 60 kWh बैटरी के साथ कार करीब 500 किमी (WLTP) की रेंज देती है। जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन की रेंज 622 किमी तक बताई जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
