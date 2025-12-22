दिल्ली की जहरीली हवा के बीच बड़ा दावा! इस कार का फिल्टर 99.97% एयर करता है प्योर; वीडियो वायरल

संक्षेप: दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है।

Dec 22, 2025 08:37 pm IST

दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा के बीच अब इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भी एयर क्वालिटी को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Model Y की HEPA फिल्टर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। वीडियो में Tesla Model Y और BMW X3 को एक बड़े पारदर्शी बबल के अंदर रखा गया। इसके बाद बबल के अंदर स्मोक बम छोड़े गए जिससे चारों तरफ धुआं भर गया। इस दौरान टेस्ला ने अपनी HEPA फिल्टर से लैस ‘Bioweapon Defense Mode’ को ऑन किया। जबकि BMW X3 ने अपने स्टैंडर्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पर भरोसा किया।

लाल धुएं से भर गया केबिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां BMW X3 का केबिन कुछ ही सेकंड में लाल धुएं से भर गया। वहीं टेस्ला Model Y का इंटीरियर पूरी तरह साफ रहा। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, इस एक्सपेरिमेंट को और भरोसेमंद बनाने के लिए टेस्ला ने Model Y के अंदर अपने एक कर्मचारी को बैठाया। जबकि BMW का केबिन खाली रखा गया। टेस्ट के बाद टेस्ला के इंजीनियर ने Model Y के बड़े एक्टिवेटेड कार्बन और HEPA फिल्टर को बाहर निकालकर दिखाया, जिनमें भारी मात्रा में लाल धूल और कण फंसे नजर आए। इससे टेस्ला की एयर-प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की ताकत को उजागर करने की कोशिश की गई।