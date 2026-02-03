पुरानी पेट्रोल या डीजल कार से एक्सचेंज कर मिल रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, ₹3 लाख का मिल रहा फायदा

संक्षेप: टेस्ला इंडिया ने भारतीय ग्राहकों के लिए टेस्ला EV स्विच एंड सेव प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल और डीजल कारों के ओनर्स को 3 लाख रुपए का फ्लैट एक्सचेंज इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो अपनी गाड़ियों को टेस्ला मॉडल Y SUV के लिए ट्रेड-इन करते हैं।

Feb 03, 2026 04:43 pm IST

टेस्ला इंडिया ने भारतीय ग्राहकों के लिए टेस्ला EV स्विच एंड सेव प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल और डीजल कारों के ओनर्स को 3 लाख रुपए का फ्लैट एक्सचेंज इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो अपनी गाड़ियों को टेस्ला मॉडल Y SUV के लिए ट्रेड-इन करते हैं। कंपनी का कहना है कि यह बोनस ट्रेड की गई कार की वैल्यूएशन के ऊपर दिया जाएगा और यह सिर्फ चुने हुए मॉडल और स्पेसिफिकेशन्स पर लागू होगा। क्वालिफाई करने के लिए डिलीवरी 31 मार्च 2026 से पहले पूरी होनी चाहिए।

कंपनी मंथली EMI प्लान भी ऑफर कर रही टेस्ला मॉडल Y के लिए EMI प्लान का भी विज्ञापन कर रही है। कंपनी 600,000 रुपए के डाउन पेमेंट के साथ 49,000 रुपए की मंथली EMI पर अपनी कार को खरीदने का मौका दे रही है। कंपनी इस EMI को सिर्फ अंदाजा बता रही है। उसके मुताबिक, फाइनल शर्तें फाइनेंसर की मंजूरी पर निर्भर करेंगी। साथ ही, ये ग्राहक के सिविल स्कोर, ओल्ड फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है।

टेस्ला के अनुसार, एक मॉडल Y का ओनर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में हर महीने लगभग 20,000 रुपए की बचत कर सकता है, जो 1500 km के औसत मासिक इस्तेमाल पर आधारित है। इस अनुमान का इस्तेमाल करते हुए, टेस्ला का कहना है कि इफेक्टिव मंथली कोस्ट लगभग 29,000 रुपए होगी। कंपनी यह भी कहती है कि वास्तविक बचत स्थानीय बिजली टैरिफ, ड्राइविंग की आदतों और मेंटेनेंस की जरूरतों के साथ अलग-अलग होगी।

टेस्ला मॉडल Y के साथ एक कॉम्प्लिमेंट्री होम चार्जर दे रही है। कंपनी का कहना है कि इस यूनिट से चार्ज करने पर रनिंग कॉस्ट "1 रुपए प्रति Km तक कम" हो सकती है। इंस्टॉलेशन चार्ज कॉम्प्लिमेंट्री ऑफर में शामिल नहीं हैं। टेस्ला का कहना है कि इंस्टॉलेशन का कोटेशन अलग से दिया जाएगा और यह साइट-स्पेसिफिक जरूरतों पर निर्भर करेगा। टेस्ला मॉडल Y होम चार्जर की कीमत 41,000 से 50,000 रुपए के बीच बताती है।

मॉडल Y वैरिएंट, स्पेसिफिकेशन्स और कीमतें

भारत में टेस्ला की मॉडल Y लाइन-अप फिलहाल स्टैंडर्ड RWD मॉडल में है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 59.9 लाख रुपए से शुरू होती है। इस वैरिएंट में 60.5 kWh की बैटरी के साथ 295 bhp रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर और प्रति चार्ज लगभग 500Km की रेंज मिलती है। टेस्ला इस वर्जन के लिए 0 से 100 km/h का समय 5.9 सेकंड और टॉप स्पीड 201 km/h बताती है। लॉन्ग रेंज RWD मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपए है। इसमें 75 kWh की बैटरी और 335 bhp रेटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ला का दावा है कि इस वर्जन की रेंज 622 km है। यह 0-100 km/h की स्पीड 5.6 सेकंड में पकड़ लेती है।