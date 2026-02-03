Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tesla Model Y gets Rs 3 lakh exchange incentive for petrol and diesel cars
पुरानी पेट्रोल या डीजल कार से एक्सचेंज कर मिल रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, ₹3 लाख का मिल रहा फायदा

पुरानी पेट्रोल या डीजल कार से एक्सचेंज कर मिल रही ये नई इलेक्ट्रिक SUV, ₹3 लाख का मिल रहा फायदा

संक्षेप:

टेस्ला इंडिया ने भारतीय ग्राहकों के लिए टेस्ला EV स्विच एंड सेव प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल और डीजल कारों के ओनर्स को 3 लाख रुपए का फ्लैट एक्सचेंज इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो अपनी गाड़ियों को टेस्ला मॉडल Y SUV के लिए ट्रेड-इन करते हैं।

Feb 03, 2026 04:43 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tesla Model Yarrow

टेस्ला इंडिया ने भारतीय ग्राहकों के लिए टेस्ला EV स्विच एंड सेव प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल और डीजल कारों के ओनर्स को 3 लाख रुपए का फ्लैट एक्सचेंज इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो अपनी गाड़ियों को टेस्ला मॉडल Y SUV के लिए ट्रेड-इन करते हैं। कंपनी का कहना है कि यह बोनस ट्रेड की गई कार की वैल्यूएशन के ऊपर दिया जाएगा और यह सिर्फ चुने हुए मॉडल और स्पेसिफिकेशन्स पर लागू होगा। क्वालिफाई करने के लिए डिलीवरी 31 मार्च 2026 से पहले पूरी होनी चाहिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी मंथली EMI प्लान भी ऑफर कर रही

टेस्ला मॉडल Y के लिए EMI प्लान का भी विज्ञापन कर रही है। कंपनी 600,000 रुपए के डाउन पेमेंट के साथ 49,000 रुपए की मंथली EMI पर अपनी कार को खरीदने का मौका दे रही है। कंपनी इस EMI को सिर्फ अंदाजा बता रही है। उसके मुताबिक, फाइनल शर्तें फाइनेंसर की मंजूरी पर निर्भर करेंगी। साथ ही, ये ग्राहक के सिविल स्कोर, ओल्ड फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tesla Model Y

Tesla Model Y

₹ 59.89 - 67.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

₹ 67.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश की 2 सबसे सस्ती कार, माइलेज 33Km से ज्यादा; जनवरी में 14268 लोगों ने खरीदीं

टेस्ला के अनुसार, एक मॉडल Y का ओनर पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में हर महीने लगभग 20,000 रुपए की बचत कर सकता है, जो 1500 km के औसत मासिक इस्तेमाल पर आधारित है। इस अनुमान का इस्तेमाल करते हुए, टेस्ला का कहना है कि इफेक्टिव मंथली कोस्ट लगभग 29,000 रुपए होगी। कंपनी यह भी कहती है कि वास्तविक बचत स्थानीय बिजली टैरिफ, ड्राइविंग की आदतों और मेंटेनेंस की जरूरतों के साथ अलग-अलग होगी।

टेस्ला मॉडल Y के साथ एक कॉम्प्लिमेंट्री होम चार्जर दे रही है। कंपनी का कहना है कि इस यूनिट से चार्ज करने पर रनिंग कॉस्ट "1 रुपए प्रति Km तक कम" हो सकती है। इंस्टॉलेशन चार्ज कॉम्प्लिमेंट्री ऑफर में शामिल नहीं हैं। टेस्ला का कहना है कि इंस्टॉलेशन का कोटेशन अलग से दिया जाएगा और यह साइट-स्पेसिफिक जरूरतों पर निर्भर करेगा। टेस्ला मॉडल Y होम चार्जर की कीमत 41,000 से 50,000 रुपए के बीच बताती है।

ये भी पढ़ें:₹7.89 लाख की इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 3 महीने में मिल गईं 80000 बुकिंग

मॉडल Y वैरिएंट, स्पेसिफिकेशन्स और कीमतें
भारत में टेस्ला की मॉडल Y लाइन-अप फिलहाल स्टैंडर्ड RWD मॉडल में है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 59.9 लाख रुपए से शुरू होती है। इस वैरिएंट में 60.5 kWh की बैटरी के साथ 295 bhp रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर और प्रति चार्ज लगभग 500Km की रेंज मिलती है। टेस्ला इस वर्जन के लिए 0 से 100 km/h का समय 5.9 सेकंड और टॉप स्पीड 201 km/h बताती है। लॉन्ग रेंज RWD मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपए है। इसमें 75 kWh की बैटरी और 335 bhp रेटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ला का दावा है कि इस वर्जन की रेंज 622 km है। यह 0-100 km/h की स्पीड 5.6 सेकंड में पकड़ लेती है।

नोट: एक्सचेंज बोनस सिर्फ चुने हुए मॉडल और स्पेसिफिकेशन्स पर लागू होता है। ग्राहकों को खरीदने से पहले अपनी टेस्ला डीलरशिप और लेंडर से एलिजिबिलिटी और फाइनल फाइनेंस शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tesla Auto News Hindi Electric Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।