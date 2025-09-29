भारत में टेस्ला ने शुरू की अपने इस धाकड़ मॉडल की डिलीवरी, बिना थमे सिंगल चार्ज में 500km दौड़ जाएगी; इतनी है कीमत
भारत में टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) की डिलीवरी शुरू हो गई है। कंपनी ने 15 जुलाई 2025 को इसे भारत में लॉन्च किया था। अब दो महीनों बाद इसकी पहली डिलीवरी की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय बाजार में नई-नई इलेक्ट्रिक कारें एंट्री कर रही हैं। इसमें से एक टेस्ला भी है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला (Tesla) ने आधिकारिक तौर पर मॉडल Y (Model Y) की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने 15 जुलाई 2025 को भारत में मॉडल-Y (Model-Y) लॉन्च की थी और अब महज दो महीनों में ही इसकी पहली डिलीवरी कर दी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दो वैरिएंट में उपलब्ध
टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) भारतीय ग्राहकों के लिए दो ट्रिम्स में लाई गई है। इसमें पहला वैरिएंट रियर-व्हील ड्राइव (RWD) के साथ आता है, जिसकी रेंज 500 किमी. (WLTP) की है। इसकी लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (LR RWD) की रेंज 622 किमी. (WLTP) की है। RWD वैरिएंट की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, जबकि LR वैरिएंट की डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी।
कीमत क्या है?
टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रखी गई है।
टेस्ला मॉडल Y का स्पेसिफिकेशन
|स्पेसिफिकेशन
|रियर-व्हील ड्राइव (RWD)
|लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (LR RWD)
|रेंज (WLTP)
|500 किमी.
|622 किमी.
|टॉप स्पीड
|201 किमी/घंटा
|201 किमी/घंटा
|एक्सीलरेशन (0-100 किमी/घं.)
|5.9 सेकेंड
|5.6 सेकेंड
|बेस प्राइस
|₹59,89,000
|₹67,89,000
|ब्याज दर (केवल संदर्भ हेतु, वास्तविक दर बैंक और अन्य कारकों पर निर्भर)
|8.7% – 11%
|8.7% – 11%
|डिलीवरी
|शुरू हो चुकी (RWD के लिए)
|2025 की चौथी तिमाही (LR के लिए)
|रिजर्वेशन फीस
|₹22,220
|₹22,220
|एडमिन और सर्विस शुल्क
|₹50,000
|₹50,000
फ्री होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन
टेस्ला (Tesla) ने घोषणा की है कि हर नए मॉडल (Model Y) ग्राहक को कंप्लीमेंट्री वॉल कनेक्टर दिया जाएगा, जिसे उनके घर या दफ्तर की पार्किंग में इंस्टॉल किया जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक हर सुबह पूरी तरह चार्ज कार के साथ दिन शुरू कर पाएंगे और पेट्रोल पंप जाने की झंझट भी खत्म होगी।
टेस्ट ड्राइव और एक्सपीरियंस सेंटर
ग्राहक टेस्ला (Tesla) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Model Y बुक कर सकते हैं और मुंबई और दिल्ली के टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर्स (Tesla Experience Centers) में जाकर टेस्ट ड्राइव का अनुभव भी ले सकते हैं।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
टेस्ला (Tesla) ने भारत में चार्जिंग नेटवर्क की शुरुआत भी कर दी है। मुंबई (One BKC) में 4 V4 सुपरचार्जर (DC) + 4 डेस्टिनेशन चार्जर (AC) दिया गया है। वहीं, दिल्ली (एरोसिटी) में 4 V4 सुपरचार्जर (DC) + 3 डेस्टिनेशन चार्जर (AC) दिया गया है। इससे ग्राहकों को घर के अलावा पब्लिक लोकेशंस पर भी फास्ट और सुविधाजनक चार्जिंग का विकल्प मिलेगा।
भारत में EV का नया अध्याय
टेस्ला मॉडल ईवी (Tesla Model Y) की डिलीवरी शुरू होना भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए माइलस्टोन है। यह न सिर्फ लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को मजबूत करेगा, बल्कि EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ावा देगा।
