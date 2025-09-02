भारत में नहीं गल रही टेस्ला की 'दाल', इससे ज्यादा तो इस चीनी कंपनी पर भरोसा; जिसकी लग्जरी कार पर टूटे लोग

जुलाई में एंट्री के बाद से टेस्ला को अब तक कंपनी को महज 600 यूनिट की ही बुकिंग मिली है। जबकि टेस्ला को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में टक्कर देने वाली चीनी कंपनी BYD की सीलियन 7 को देश के अंदर महीनेभर के अंदर 1000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं।

टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में एंट्री का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा। अब जब कंपनी भारत में आ चुकी तो उसके लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों का बेचना मुश्किल टास्क बन चुका है। जी हां, एक समय जब कंपनी देश में आने का रास्ता तलाश रही थी तब उसकी कारों की हाई डिमांड की चर्चा थी। हालांकि, जुलाई में एंट्री के बाद से अब तक कंपनी को महज 600 यूनिट की ही बुकिंग मिली है। जबकि टेस्ला को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में टक्कर देने वाली चीनी कंपनी BYD की सीलियन 7 को देश के अंदर महीनेभर के अंदर 1000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। खास बात ये है कि टेस्ला मॉडल Y की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए है। जबकि, सीलियन 7 की कीमत 48.9 लाख से शुरू है।

टेस्ला मॉडल वाई Vs BYD सीलियन 7 टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं। मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।

अब बात करें BYD सीलियन 7 की तो इसमें 82.56kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 567 किमी की रेंज (रियर व्हील ड्राइव) और AWD (ऑल व्हील ड्राइव) दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसमें टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें 12 स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा और ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ 11 एयरबैग्स मिलते हैं। जो इसकी सेफ्टी में चार चांद लगाते हैं।

टेस्ला के 2,500 यूनिट प्लान को झटका

ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला को भारतीय बाजार से केवल 600 बुकिंग के साथ ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। यह कंपनी की बुकिंग शुरू होने के तुरंत बाद 2,500 यूनिट के ईयरली कोटा को पूरा करने की आशावादी उम्मीदों के विपरीत है। ऐसा लगता है कि कई अलग फैक्टर की वजह से भारतीय SUV ग्राहकों के उत्साह में यह कमी आई है। सबसे पहले, टेस्ला मॉडल Y को टेस्ला के चीनी प्लांट से देश में भेजा जा रहा है, जिससे आयात शुल्क और अन्य शुल्क लग रहे हैं। इस प्रकार, लॉन्ग रेंज RWD के लिए स्टिकर की कीमत 59.89 लाख रुपए और लॉन्ग रेंज AWD वैरिएंट के लिए 67.89 लाख रुपए से शुरू होती है।

इसके अलावा, टेस्ला वर्तमान में पूरे देश में दो शोरूम ऑपरेट कर रही है। पहला शोरूम मुंबई, महाराष्ट्र (जुलाई 2025) में और दूसरा दिल्ली (अगस्त) में खोला गया था। टेस्ला मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे चुनिंदा एरिया में शुरुआती डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इन 600 बुकिंग में से कितनी फुली पेमेंट में चेंज हुई हैं। इन 600 बुकिंग से फुली पेमेंट कन्वर्सेशन के आधार पर टेस्ला अब चीन से भारत में लगभग 350 से 500 टेस्ला मॉडल Y भेजेगी। शंघाई से पहली खेप कथित तौर पर सितंबर में भारत पहुंचेगी। भारत एकमात्र ऐसा बाजार नहीं है जहां टेस्ला को निराशाजनक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की ग्लोबल सेल में भी गिरावट आई है।