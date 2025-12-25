Hindustan Hindi News
Tesla Model 3 Emergency Door Release Faces Fresh US Safety Probe, check all details
दरवाजा नहीं खुला, शीशा तोड़कर भागा टेस्ला मालिक; मस्क को पता था कि ये खतरा होगा, जांच में सामने आया डरावना सच

दरवाजा नहीं खुला, शीशा तोड़कर भागा टेस्ला मालिक; मस्क को पता था कि ये खतरा होगा, जांच में सामने आया डरावना सच

संक्षेप:

क्लाउस का दावा है कि 2023 में वह अपनी मॉडल 3 (Model 3) कार के अंदर फंस गए थे, क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे थे। इमरजेंसी में इसे समझना बेहद मुश्किल था। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें पीछे की सीट पर चढ़कर अपने पैरों से शीशा तोड़ना पड़ा, क्योंकि कार के अंदर आग लग रही थी।

Dec 25, 2025 11:08 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) एक बार फिर सुरक्षा को लेकर जांच के घेरे में आ गई है। इस बार मामला टेस्ला मॉडल 3 (Tesla Model 3) की इमरजेंसी डोर रिलीज सिस्टम का है, जिसे लेकर अमेरिकी ऑटो सेफ्टी रेगुलेटर ने नई जांच शुरू की है। अमेरिकी एजेंसी NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) की जांच में सामने आया कि टेस्ला मॉडल 3 (Tesla Model 3) में दिया गया मैकेनिकल इमरजेंसी डोर रिलीज हिडेन है, उस पर कोई साफ लेबल नहीं है और आपात स्थिति में उसे ढूंढना आसान नहीं है।

अमेरिकी एजेंसी NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) के मुताबिक, कई शिकायतों में कहा गया है कि इमरजेंसी के वक्त यह सिस्टम यूजर-फ्रेंडली नहीं है, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

एक मालिक की शिकायत से शुरू हुई जांच

इस जांच की शुरुआत जॉर्जिया (USA) के टेस्ला (Tesla) मालिक केविन क्लाउस की याचिका से हुई। क्लाउस का दावा है कि 2023 में वह अपनी मॉडल 3 (Model 3) कार के अंदर फंस गए थे, क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे थे।

उनके मुताबिक, उन्हें इमरजेंसी डोर रिलीज की लोकेशन की जानकारी नहीं थी। डिलीवरी के समय इसकी सही जानकारी नहीं दी गई। इमरजेंसी में इसे समझना बेहद मुश्किल था। हालात इतने खराब हो गए कि मुझे पीछे की सीट पर चढ़कर अपने पैरों से शीशा तोड़ना पड़ा, क्योंकि कार के अंदर आग लग रही थी।

जांच के दायरे में कितनी गाड़ियां?

यह जांच 2022 मॉडल ईयर की करीब 1,79,071 टेस्ला मॉडल 3 (Tesla Model 3) कारों पर लागू होती है। फिलहाल, NHTSA ने यह तय नहीं किया है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, लेकिन मामला गंभीर माना जा रहा है।

इलेक्ट्रिक डोर हैंडल: टेक्नोलॉजी या खतरा?

टेस्ला (Tesla) उन शुरुआती कंपनियों में से है, जिसने इलेक्ट्रिक पावर्ड डोर हैंडल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लेकिन, समस्या यह है कि एक्सीडेंट के बाद या 12-वोल्ट बैटरी फेल होने पर, ये हैंडल अचानक काम करना बंद कर सकते हैं।

ब्लूमबर्ग (Bloomberg) की एक जांच के अनुसार पिछले 10 सालों में कम से कम 12 अलग-अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग या रेस्क्यू टीम टेस्ला (Tesla) के दरवाजे खोल नहीं पाई।

मॉडल Y भी पहले से जांच में

यह पहली बार नहीं है, जब टेस्ला (Tesla) के दरवाजों पर सवाल उठे हों। सितंबर 2025 में NHTSA ने टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) SUVs में भी जांच शुरू की थी, जहां 12-वोल्ट बैटरी खत्म होने पर बच्चों के गाड़ी में फंसने की शिकायतें आई थीं। मॉडल 3 और मॉडल Y दोनों ही टेस्ला (Tesla) की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं।

डिजाइन पर पहले भी उठे थे सवाल

ब्लूमबर्ग (Bloomberg) की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल 3 (Model 3) के डेवलपमेंट के समय इलेक्ट्रिक डोर हैंडल की संभावित सुरक्षा समस्याएं CEO एलन मस्क को बताई गई थीं। हालांकि, मस्क ने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पर जोर दिया और कहा कि पावर फेल होने की स्थिति के लिए मैन्युअल इमरजेंसी रिलीज दी जाएगी।

अब सवाल यह है कि अगर वह रिलीज दिखती नहीं, समझ में नहीं आती और सही से बताई नहीं जाती, तो उसका फायदा क्या है?

फिलहाल, टेस्ला (Tesla) और NHTSA की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर जांच में खामियां साबित होती हैं, तो टेस्ला (Tesla) को रिकॉल या डिजाइन बदलाव या साफ चेतावनी और ट्रेनिंग देने के निर्देश मिल सकते हैं।

यह मामला सिर्फ टेस्ला (Tesla) का नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से ज्यादा जरूरी इमरजेंसी में इंसानी जान की सुरक्षा है।

