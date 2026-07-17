नाम बड़े, दर्शन छोटे! एक साल में टेस्ला भारत में 500 कार भी नहीं बेच पाईं; BMW, मर्सिडीज इससे आगे निकलीं

टेस्ला ने 15 जुलाई, 2025 को भारत में एंट्री की थी। वहीं, सितंबर से 'मॉडल Y' की डिलीवरी शुरू की। तब से लेकर जून 2026 तक कंपनी ने 450 कारें बेचीं, यानी हर महीने औसतन 50 से भी कम गाड़ियां बिकीं। चौंकाने वाली बात ये है कि जर्मन लग्जरी कार कंपनियों के मुकाबले ये आंकड़े काफी कम हैं।

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एलन मस्क की टेस्ला जब तक भारतीय बाजार में नहीं आई थी, तब तक इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, टेस्ला अब बाजार में 1 साल का सफर तय कर चुकी है। इस 1 साल के दौरान इसकी सेल्स का आंकड़ों में सिर्फ निराशा ही नजर आ रही है। दरअसल, टेस्ला भारतीय बाजार में इस 1 साल के दौरान 500 से भी कम इलेक्ट्रिक कार बेच पाई। इससे पता चलता है कि ब्रांड की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बावजूद भारत के प्रीमियम कार मार्केट में जगह बनाना कितना मुश्किल है।

टेस्ला ने 15 जुलाई, 2025 को भारत में एंट्री की थी। वहीं, सितंबर से 'मॉडल Y' की डिलीवरी शुरू की। तब से लेकर जून 2026 तक कंपनी ने 450 कारें बेचीं, यानी हर महीने औसतन 50 से भी कम गाड़ियां बिकीं। चौंकाने वाली बात ये है कि जर्मन लग्जरी कार कंपनियों के मुकाबले ये आंकड़े काफी कम हैं। मनीकंट्रोल द्वारा देखे गए इंडस्ट्री सेल्स डेटा के अनुसार, सितंबर से जून 2026 में BMW ने 3,433 और मर्सिडीज-बेंज ने 1116 कारें बेचीं। कई महीनों में तो अकेले BMW ने टेस्ला की भारत में पहले साल की कुल बिक्री से ज्यादा गाड़ियां बेच दीं।

हालांकि, टेस्ला की अपनी ग्लोबल कॉम्पटीटर BYD ने काफी ज्यादा बिक्री की, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि चीनी EV कंपनी कई तरह की कीमतों वाले मॉडल बेचती है। इससे पता चलता है कि भारतीय खरीदारों ने कम कीमत वाली प्रीमियम EV को ज्यादा पसंद किया है। भारत में टेस्ला को काफी उम्मीद थी, लेकिन अब तक शुरुआत धीमी रही है। यह उस मार्केट में काम करने की रियलटी को दिखाता है जहां कीमत, प्रोडक्ट रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ग्राहकों के अहम कारण होते हैं।

भारत में लॉन्च के समय टेस्ला ने बेस 'मॉडल Y' की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए रखी थी। मई 2026 तक कंपनी ने कीमत घटाकर 50.89 लाख रुपए कर दी। कीमत कम होने के बाद भी यह कार पूरी तरह से इम्पोर्टेड मॉडल है। इसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। खासकर, महिंद्रा की BE 6 और XEV 9E जैसे मॉडल आने के बाद ग्राहकों की पसंद टेस्ला से इन पर शिफ्ट हुई है, क्योंकि उन्हें कम कीमत में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कार मिल रही हैं।