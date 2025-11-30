भारत में बड़ा EV इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रही Tesla, जानिए क्या है कंपनी की प्लानिंग

संक्षेप: दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) ने 15 जुलाई, 2025 को Model Y लॉन्च करके ऑफिशियली भारतीय मार्केट में एंट्री ले ली है। अब कंपनी देश में एक बड़ा EV इकोसिस्टम बनाने की प्लानिंग पर काम कर रही है।

Sun, 30 Nov 2025 03:22 PM

दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) ने 15 जुलाई, 2025 को Model Y लॉन्च करके ऑफिशियली भारतीय मार्केट में एंट्री ले ली है। कंपनी ने यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दो वैरिएंट, स्टैंडर्ड और लॉन्ग-रेंज में पेश की है। अभी Model Y सिर्फ चार शहरों, मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध है। लॉन्च के बाद से ही Tesla धीरे-धीरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब कंपनी देश में एक बड़ा EV इकोसिस्टम बनाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। इनमें ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना भी शामिल है।

क्या है कंपनी की स्ट्रेटजी टेस्ला की स्ट्रेटजी साफ है कि भारत के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक कारों की तरफ शिफ्ट हों। कंपनी का फोकस सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने पर भी है। टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने साफ कहा कि अगर लोगों को खराब होती एयर क्वालिटी से राहत चाहिए तो उन्हें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनानी होगी। टेस्ला इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है।

चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ा रही टेस्ला लॉन्च के बाद टेस्ला ने भारत में चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। कंपनी घरों, सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में चार्जर लगा रही है। गुरुग्राम में नया चार्जिंग स्टेशन खुलने के बाद अब के पास चार प्रमुख चार्जिंग लोकेशन हैं जहां 16 सुपरचार्जर्स और 10 डेस्टिनेशन चार्जर्स मौजूद हैं। टेस्ला का कहना है कि वह चार्जिंग नेटवर्क लोगों की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बना रही है।