बिक नहीं रही थी कार तो कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, ग्राहकों को सीधे ₹2 लाख की छूट; भारत में फीकी पड़ी एंट्री
जुलाई में भारत में एंट्री करने वाली टेस्ला (Tesla) को अब मॉडल Y (Model Y) SUV की धीमी बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कंपनी को बचे हुए स्टॉक पर 2 लाख तक की छूट देनी पड़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) की शुरुआत भारत में उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जुलाई में भारत में एंट्री करने वाली टेस्ला (Tesla) को अब मॉडल Y (Model Y) SUV की धीमी बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कंपनी को बचे हुए स्टॉक पर 2 लाख तक की छूट देनी पड़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
300 में से 100 गाड़ियां अब भी अनसोल्ड
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला (Tesla) ने पिछले साल भारत में करीब 300 मॉडल Y (Model Y) SUVs इम्पोर्ट की थीं। चार महीने बाद भी इनमें से करीब 100 गाड़ियां अब तक खरीदार ढूंढ रही हैं। कई ऐसे ग्राहक हैं, जिन्होंने शुरुआती बुकिंग कराई थी, उन्होंने बाद में डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया या फिर दूसरी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारों को चुन लिया।
स्टॉक क्लियर करने के लिए 2 लाख का डिस्काउंट
अनसोल्ड स्टॉक को खत्म करने के लिए टेस्ला (Tesla) कुछ मॉडल Y स्टैंडर्ड रेंज (Model Y Standard Range) वैरिएंट पर 2,00,000 तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, यह कोई ऑफिशियल नेशनवाइड ऑफर नहीं है। यह छूट केवल चुने हुए ग्राहकों और टेस्ट ड्राइव लेने वालों को ही दी जा रही है। टेस्ला (Tesla) ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है।
भारत में टेस्ला (Tesla) के सामने सबसे बड़ी चुनौती
टेस्ला (Tesla) भारत में फिलहाल सिर्फ मॉडल Y (Model Y) बेचती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 70,000 डॉलर (करीब 58 लाख - 60 लाख) है। समस्या यह है कि इम्पोर्टेड कारों पर 110% तक टैक्स, सीमित मॉडल ऑप्शन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। इन वजहों से टेस्ला (Tesla) की कीमतें भारतीय ग्राहकों को बहुत ज्यादा महंगी लग रही हैं।
टेस्ट ड्राइव के बाद ग्राहक बदल रहे फैसला
सूत्रों के मुताबिक, कई ग्राहक टेस्ट ड्राइव के बाद मॉडल Y को छोड़ सस्ती या ज्यादा फीचर-लोडेड EVs की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
बुकिंग ज्यादा, डिलीवरी कम
सितंबर में आई रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला (Tesla) को भारत में सिर्फ 600 के आसपास बुकिंग्स मिलीं। इनमें से बड़ी संख्या अब तक डिलीवरी में नहीं बदली है। सरकारी रजिस्ट्रेशन डेटा के अनुसार पूरे 2025 में टेस्ला (Tesla) की सिर्फ 227 गाड़ियां ही रजिस्टर हुईं। यह आंकड़ा शुरुआती उत्साह और असली बिक्री के बीच बड़ा अंतर दिखाता है।
ग्लोबल लेवल पर भी टेस्ला को झटका
भारत ही नहीं, टेस्ला (Tesla) को दुनियाभर में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2025 में लगातार दूसरे साल ग्लोबल सेल्स में गिरावट देखी गई है। EV बिक्री में टेस्ला (Tesla) अब चीन की BYD से पीछे है। अमेरिका, यूरोप और चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और घटती सब्सिडी ने टेस्ला (Tesla) की पकड़ कमजोर कर दी है।
BMW और BYD ने भारत में बनाई मजबूत पकड़
जहां टेस्ला (Tesla) जूझ रही है, वहीं उसके ग्लोबल प्रतिद्वंद्वी भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। BMW इंडिया की 2025 में बिक्री लगभग 200% बढ़कर 3,700 यूनिट्स हो गई। लोकली असेंबल्ड BMW iX1 ने अहम भूमिका निभाई।
BYD इंडिया की बिक्री
2025 में BYD का रजिस्ट्रेशन 88% बढ़कर 5,400+ यूनिट्स पर पहुंच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह अलग-अलग बजट में EV ऑप्शन देखने को मिले। साथ ही लोकल पार्टनर्स के साथ मजबूत नेटवर्क देखने को मिला।
