दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! कल खुलेगा टेस्ला का नया शोरूम, जानिए क्या कुछ होगा खास

अब दिल्ली वाले टेस्ला की कारें आसानी से खरीद सकते हैं| दिल्ली में कल टेस्ला (Tesla) का नया शोरूम खुलने वाला है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 11:23 PM
दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! कल खुलेगा टेस्ला का नया शोरूम, जानिए क्या कुछ होगा खास
Tesla Model Yarrow

दिल्लीवालों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, क्योंकि दिल्ली के एरोसिटी (IGI एयरपोर्ट के पास) में टेस्ला (Tesla) इंडिया अपना दूसरा शो रूम और एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है। मुंबई के BKC में पहला सेंटर खोलने के बाद, यह कदम टेस्ला (Tesla) के भारत में तेजी से विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर! टेस्ला इस जगह पर खोलने जा रही नया शोरूम

कहां मिलेगी टेस्ला मॉडल Y?

दिल्ली के नए शो रूम में आपको टेस्ला (Tesla) की मॉडल Y (Model Y) खरीदने और करीब से अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह SUV भारत में CBU (Completely Built Unit) के तौर पर लाई जा रही है, यानी पूरी तरह से तैयार गाड़ी विदेश से आयात होगी।

दो वैरिएंट और दमदार परफॉर्मेंस

भारत में मॉडल Y (Model Y) दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी। इसमें रियर-व्हील ड्राइव (Rear-Wheel Drive- RWD) वाला वैरिएंट 500 किमी. की रेंज ऑफर करता है। वहीं, लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव (Long-Range Rear-Wheel Drive) 622 किमी. की रेंज ऑफर करती है।

इस ईवी की टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा. है। वहीं, इसमें 19-इंच के क्रॉसफ्लो अलॉय व्हील मिलते हैं। इसके एक्सीलरेशन की बात करें तो ये ईवी 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड 6 सेकेंड से भी कम में पकड़ लेती है।

क्या है खास?

टेस्ला मॉडल Y सिर्फ रेंज और स्पीड में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भी बेहतरीन है। साइलेंट राइड, फास्ट चार्जिंग और हाई-टेक इंटीरियर इसे बाकी SUVs से अलग बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ब्रेजा को खरीदना हुआ सस्ता, इस महीने लेने पर ₹45000 रुपए की होगी बचत

क्यों अहम है यह कदम?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और टेस्ला (Tesla) का दिल्ली में शोरूम खोलना साफ संकेत देता है कि कंपनी यहां लंबी पारी खेलने आई है। दिल्ली NCR के ग्राहकों के लिए यह मौका होगा कि वे बिना लंबी यात्रा किए टेस्ला (Tesla) का टेस्ट ड्राइव ले सकें और खरीदारी का अनुभव पा सकें।

