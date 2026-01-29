इन 2 मॉडलों की विदाई करेगी टेस्ला, कंपनी ने इस वजह से किया बंद करने का फैसला

संक्षेप: टेस्ला (Tesla) मॉडल S (Model S) और मॉडल X (Model X) बंद करने जा रही है। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह कम बिक्री और ज्यादा लागत है। इन्हीं मॉडलों ने कंपनी को ग्लोबल EV ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 29, 2026 03:53 pm IST

दुनिया की जानी-मानी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपनी दो आइकॉनिक इलेक्ट्रिक कारों मॉडल S (Model S) और मॉडल X (Model X) को धीरे-धीरे बंद करने जा रही है। यह फैसला टेस्ला (Tesla) के लिए एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं मॉडलों ने कंपनी को ग्लोबल EV ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह कम बिक्री और ज्यादा लागत है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कब बंद होंगी मॉडल S और मॉडल X?

टेस्ला (Tesla) आने वाले कुछ महीनों में मॉडल S (Model S) सेडान और मॉडल X (Model X) SUV का प्रोडक्शन चरणबद्ध तरीके से कम करेगी। कई देशों में इन कारों के कुछ वैरिएंट्स की बुकिंग पहले ही सीमित कर दी गई है। कंपनी मौजूदा ऑर्डर्स को पूरा करते हुए धीरे-धीरे इन मॉडलों को लाइन-अप से हटाना चाहती है, ताकि ब्रांड इमेज पर असर न पड़े।

टेस्ला ने यह फैसला क्यों लिया?

इस फैसले की सबसे बड़ी वजह कम बिक्री और ज्यादा लागत है। मॉडल S (Model S) और मॉडल एक्स (Model X) की बिक्री टेस्ला (Tesla) की अन्य कारों मॉडल 3 (Model 3) और मॉडल Y के मुकाबले काफी कम है। आज टेस्ला (Tesla) की ग्लोबल सेल्स का बड़ा हिस्सा मॉडल 3 और मॉडल Y से आता है। EV मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर दबाव के चलते टेस्ला (Tesla) अब उन मॉडलों पर फोकस कर रही है, जो बड़े पैमाने पर बिक सकें और कम लागत में तैयार हों।

बेहतर मुनाफा दें

CEO एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि कंपनी का भविष्य मास-मार्केट EVs और नई जेनरेशन प्लेटफॉर्म्स में है, ऐसे में महंगे और सीमित बिक्री वाले मॉडल्स को जारी रखना मुश्किल हो गया है।

टेस्ला मॉडल S और मॉडल एक्स की खासियत

टेस्ला मॉडल S (Tesla Model S) 650 किमी. तक की रेंज (क्लेम्ड) ऑफर करती है। इसमें ड्यूल मोटर AWD दिया गया है। ये परफॉर्मेंस वैरिएंट में 0-100 किमी./घंटा की रफ्तार 3 सेकेंड से भी कम में पकड़ लेती है।