कीमत में कटौती का असर! इस कंपनी को मिली अपनी सबसे बड़ी सेल, पहले महीने में 100 ग्राहक भी नहीं मिले थे

यह सितंबर और दिसंबर 2025 में हुई 69 यूनिट्स की पिछली सबसे ज्यादा बिक्री से काफी बेहतर है। खास बात यह है कि टेस्ला इंडिया की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स ने जुलाई में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (ePV) सेगमेंट की रिकॉर्ड 34,033 यूनिट्स की मासिक रिटेल बिक्री में योगदान दिया।

इस कंपनी को मिली अपनी सबसे बड़ी सेल

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अमेरिकी कंपनी टेस्ला के लिए पहली बार भारतीय बाजार से अच्छी खबर आई है। दरअसल, जब से कंपनी की भारतीय बाजार में एंट्री हुई है, तब से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब कंपनी ने किसी महीने में 100 यूनिट से ज्यादा सेल्स का आंकड़ा पार किया। दरअसल, जुलाई में कंपनी ने 115 यूनिट की सेल्स दर्ज की। जो सालाना आधार पर 203% की ग्रोथ है। टेस्ला ने भारत में 11 महीने पहले मॉडल Y e-SUV लॉन्च की थी। सितंबर 2025 में डिलीवरी शुरू करने के बाद, जुलाई 2026 में कंपनी ने पहली बार महीने में 100 से ज्यादा (थ्री-फिगर) रिटेल बिक्री का आंकड़ा पार किया।

'वाहन' पोर्टल पर मौजूद डेटा के अनुसार, टेस्ला इंडिया ने पिछले महीने 115 EV की डिलीवरी की। यह सितंबर और दिसंबर 2025 में हुई 69 यूनिट्स की पिछली सबसे ज्यादा बिक्री से काफी बेहतर है। खास बात यह है कि टेस्ला इंडिया की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स ने जुलाई में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (ePV) सेगमेंट की रिकॉर्ड 34,033 यूनिट्स की मासिक रिटेल बिक्री में योगदान दिया। इससे अमेरिकी EV कंपनी को कुल ePV बिक्री में 0.33% हिस्सेदारी मिली और जुलाई में बिकीं 736 लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों, सेडान और SUV में 16% हिस्सेदारी हासिल हुई, जो जून 2026 में 4% थी।

टेस्ला इंडिया की भारत में सेल्स के आंकड़े महीना यूनिट सोल्ड MoM % चेंज सितंबर 2025 69 अक्टूबर 2025 40 -42% नवंबर 2025 48 20% दिसंबर 2025 69 44% जनवरी 2026 38 -45% फरवरी 2026 29 -24% मार्च 2026 53 83% अप्रैल 2026 43 -19% मई 2026 36 -16% जून 2026 38 6% जुलाई 2026 115 203% टोटल 578 डाटा: वाहन, 17 अगस्त, 2026

टेस्ला मॉडल Y की कीमत में कटौती से बिक्री बढ़ी

जुलाई में बिक्री में महीने-दर-महीने 203% की बढ़ोतरी (जून 2026 में मॉडल Y की 38 यूनिट) सीधे तौर पर टेस्ला इंडिया द्वारा जून में मॉडल Y की एक्स-शोरूम कीमत में 9 लाख रुपए की कटौती करके इसे 50.89 लाख रुपए करने का नतीजा है, जिससे बाजार में प्रोडक्ट की कीमत के मामले में कॉम्पटीशन करने की क्षमता बढ़ गई। कीमत में इतनी बड़ी कटौती से पहले, टेस्ला e-SUV की संभावित खरीदारों के बीच मांग सीमित थी। यह कीमत तय करने की स्ट्रैटजी टेस्ला की भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और पहले से स्थापित लग्जरी ब्रांडों के साथ मुकाबला करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। मॉडल Y की नई कीमत इसे हुंडई आयोनिक 5 और किआ EV6 जैसे कॉम्पटीटर्स के मुकाबले बेहतर स्थिति में लाती है।

पिछले महीने टेस्ला इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने उसे लग्जरी ePV बनाने वाली कंपनियों (OEMs) में तीसरा स्थान दिलाया। वह BMW इंडिया (390 यूनिट्स) और मर्सिडीज-बेंज इंडिया (174 यूनिट्स) से पीछे रही, लेकिन वोल्वो ऑटो इंडिया (51 यूनिट्स) से आगे रही। इस परफॉर्मेंस के साथ, मार्केट में आने के बाद से इसकी कुल 11 महीने की बिक्री 578 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इससे सितंबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच बेची गई 6,825 लग्जरी ePVs में इसकी हिस्सेदारी 8% हो गई है। अगस्त में भी अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है, क्योंकि टेस्ला ने इस महीने के पहले 16 दिनों में 60 eSUVs बेची हैं। वहीं, कुल 600 यूनिट्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या टेम्परेचर सेट कर सकते हैं।

मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।

टेस्ला ने अपनी मॉडल Y प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव (RWD) वैरिएंट की कीमत में बदलाव किया है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपए हो गई है। टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट 500km तक की WLTP-सर्टिफाइड रेंज देता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इनकी सिंगल चार्ज पर रेंज 681 Km तक है। यह हुंडई आयोनिक 5, किआ EV6 और BYD सीलियन 7 को टक्कर देती है।