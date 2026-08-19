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कीमत में कटौती का असर! इस कंपनी को मिली अपनी सबसे बड़ी सेल, पहले महीने में 100 ग्राहक भी नहीं मिले थे

By Narendra Jijhontiya
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यह सितंबर और दिसंबर 2025 में हुई 69 यूनिट्स की पिछली सबसे ज्यादा बिक्री से काफी बेहतर है। खास बात यह है कि टेस्ला इंडिया की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स ने जुलाई में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (ePV) सेगमेंट की रिकॉर्ड 34,033 यूनिट्स की मासिक रिटेल बिक्री में योगदान दिया।

Tesla clocks highest sales in India 11 months after launch
इस कंपनी को मिली अपनी सबसे बड़ी सेल
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अमेरिकी कंपनी टेस्ला के लिए पहली बार भारतीय बाजार से अच्छी खबर आई है। दरअसल, जब से कंपनी की भारतीय बाजार में एंट्री हुई है, तब से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब कंपनी ने किसी महीने में 100 यूनिट से ज्यादा सेल्स का आंकड़ा पार किया। दरअसल, जुलाई में कंपनी ने 115 यूनिट की सेल्स दर्ज की। जो सालाना आधार पर 203% की ग्रोथ है। टेस्ला ने भारत में 11 महीने पहले मॉडल Y e-SUV लॉन्च की थी। सितंबर 2025 में डिलीवरी शुरू करने के बाद, जुलाई 2026 में कंपनी ने पहली बार महीने में 100 से ज्यादा (थ्री-फिगर) रिटेल बिक्री का आंकड़ा पार किया।

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'वाहन' पोर्टल पर मौजूद डेटा के अनुसार, टेस्ला इंडिया ने पिछले महीने 115 EV की डिलीवरी की। यह सितंबर और दिसंबर 2025 में हुई 69 यूनिट्स की पिछली सबसे ज्यादा बिक्री से काफी बेहतर है। खास बात यह है कि टेस्ला इंडिया की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स ने जुलाई में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (ePV) सेगमेंट की रिकॉर्ड 34,033 यूनिट्स की मासिक रिटेल बिक्री में योगदान दिया। इससे अमेरिकी EV कंपनी को कुल ePV बिक्री में 0.33% हिस्सेदारी मिली और जुलाई में बिकीं 736 लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों, सेडान और SUV में 16% हिस्सेदारी हासिल हुई, जो जून 2026 में 4% थी।

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टेस्ला इंडिया की भारत में सेल्स के आंकड़े
महीनायूनिट सोल्डMoM % चेंज
सितंबर 202569
अक्टूबर 202540-42%
नवंबर 20254820%
दिसंबर 20256944%
जनवरी 202638-45%
फरवरी 202629-24%
मार्च 20265383%
अप्रैल 202643-19%
मई 202636-16%
जून 2026386%
जुलाई 2026115203%
टोटल578
डाटा: वाहन, 17 अगस्त, 2026

टेस्ला मॉडल Y की कीमत में कटौती से बिक्री बढ़ी
जुलाई में बिक्री में महीने-दर-महीने 203% की बढ़ोतरी (जून 2026 में मॉडल Y की 38 यूनिट) सीधे तौर पर टेस्ला इंडिया द्वारा जून में मॉडल Y की एक्स-शोरूम कीमत में 9 लाख रुपए की कटौती करके इसे 50.89 लाख रुपए करने का नतीजा है, जिससे बाजार में प्रोडक्ट की कीमत के मामले में कॉम्पटीशन करने की क्षमता बढ़ गई। कीमत में इतनी बड़ी कटौती से पहले, टेस्ला e-SUV की संभावित खरीदारों के बीच मांग सीमित थी। यह कीमत तय करने की स्ट्रैटजी टेस्ला की भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और पहले से स्थापित लग्जरी ब्रांडों के साथ मुकाबला करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। मॉडल Y की नई कीमत इसे हुंडई आयोनिक 5 और किआ EV6 जैसे कॉम्पटीटर्स के मुकाबले बेहतर स्थिति में लाती है।

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पिछले महीने टेस्ला इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने उसे लग्जरी ePV बनाने वाली कंपनियों (OEMs) में तीसरा स्थान दिलाया। वह BMW इंडिया (390 यूनिट्स) और मर्सिडीज-बेंज इंडिया (174 यूनिट्स) से पीछे रही, लेकिन वोल्वो ऑटो इंडिया (51 यूनिट्स) से आगे रही। इस परफॉर्मेंस के साथ, मार्केट में आने के बाद से इसकी कुल 11 महीने की बिक्री 578 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इससे सितंबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच बेची गई 6,825 लग्जरी ePVs में इसकी हिस्सेदारी 8% हो गई है। अगस्त में भी अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है, क्योंकि टेस्ला ने इस महीने के पहले 16 दिनों में 60 eSUVs बेची हैं। वहीं, कुल 600 यूनिट्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

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टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या टेम्परेचर सेट कर सकते हैं।

मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।

टेस्ला ने अपनी मॉडल Y प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव (RWD) वैरिएंट की कीमत में बदलाव किया है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 50.89 लाख रुपए हो गई है। टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD वैरिएंट 500km तक की WLTP-सर्टिफाइड रेंज देता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इनकी सिंगल चार्ज पर रेंज 681 Km तक है। यह हुंडई आयोनिक 5, किआ EV6 और BYD सीलियन 7 को टक्कर देती है।

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Grok AI फीचर भी मिलेगा
टेस्ला ने अपनी कारों के लिए Grok फीचर्स भी पेश किया है। इसे "Hey Grok" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर वॉइस बटन का इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता है। AI असिस्टेंट हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है। टेस्ला ने यह भी बताया कि नया AI-बेस्ड असिस्टेंट वॉइस कमांड के साथ कई स्टॉप वाली यात्राओं की योजना बनाने, आस-पास के टेस्ला सुपरचार्जर, कॉफी शॉप, रेस्तरां, अस्पताल, ATM और टॉयलेट खोजने और स्क्रीन पर आने वाले विभिन्न अलर्ट और चेतावनियों को समझाने में मदद करेगा। Grok AI के टोन, भाषा और बातचीत के तरीके को ग्राहक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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