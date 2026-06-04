टेस्ला, BMW और मर्सिडीज-बेंज के बीच शुरू हुआ कड़ा मुकाबला, सभी की कीमतें एक-दूसरे के आसपास पहुंची
टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपनी कारों की रेंज को अपडेट किया है। कंपनी ने मॉडल Y प्रीमियम रियल व्हील ड्राइव को 50.89 लाख रुपए में लॉन्च किया है। मॉडल Y RWD और मॉडल Y लोंग रेंज RWD वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। इस कदम से मॉडल Y रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए से घटकर 50.89 लाख रुपए हो गई है।
देश का लग्जरी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ से गुजर रहा है। दरअसल, टेस्ला ने पिछले महीने (मई में) मॉडल Y की शुरुआती कीमत में 9 लाख रुपए की कटौती की थी। कंपनी के इस फैसले से उसकी कार देश में मौजूद दूसरी कंपनियों की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के बराबर या कम हो गई है। दरअसल, ग्राहक BMW या मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इन ब्रांड्स की कारों को ऐसी कीमतों पर खरीद सकते हैं जिनके बीच का महज सिर्फ 4 लाख रुपए के आसपास का अंतर है।
टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपनी कारों की रेंज को अपडेट किया है। कंपनी ने मॉडल Y प्रीमियम रियल व्हील ड्राइव (RWD) को 50.89 लाख रुपए में लॉन्च किया है। मॉडल Y RWD और मॉडल Y लोंग रेंज RWD वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। इस कदम से मॉडल Y रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपए से घटकर 50.89 लाख रुपए हो गई है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। इस कदम से टेस्ला की शुरुआती कार BMW iX1 लोंग व्हीलबेस से सस्ती हो गई है। BMW iX1 लोंग व्हीलबेस की एक्स-शोरूम कीमत 51.40 लाख रुपए है। वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक सेडान की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपए है।
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Tesla Model Y
₹ 59.89 - 61.99 लाख
Mercedes-Benz CLA
₹ 55 - 64 लाख
Mercedes-Benz EQA
₹ 67.2 लाख
Mercedes-Benz EQS
₹ 1.3 - 1.63 करोड़
|भारत में लग्जरी EV की शुरुआती कीमतें
|मॉडल
|शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत
|टेस्ला मॉडल Y प्रीमियम RWD
|50.89 लाख रुपए
|BMW iX1 लोंग व्हीलबेस
|51.40 लाख रुपए
|मर्सिडीज-बेंज CLA 200
|55 लाख रुपए
लग्जरी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में BMW सबसे आगे है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के फेडरेशन (FADA) के रिटेल बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक, BMW की EV बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 124% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 1,580 यूनिट्स बेची थीं, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर 3,537 यूनिट्स हो गईं। कंपनी ने बताया है कि iX1 उसकी बिक्री बढ़ाने वाली मुख्य कार है, जिसका उसकी कुल EV बिक्री में 80% से ज्यादा का योगदान है। BMW ने यह भी दावा किया है कि जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में लग्जरी EV बाजार में उसकी हिस्सेदारी 70% से ज्यादा रही। इसका क्रेडिट iX1 को जाता है।
BMW iX1 का बाजार में बेहतर प्रदर्शन
BMW iX1 में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 204 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 66.4 kWh का बैटरी पैक लगा है और यह MIDC-सर्टिफाइड 531 km तक की रेंज देने का दावा करती है। वहीं, मर्सिडीज-बेंज EVs की एक नई जनरेशन पर दांव लगा रही है, जिसकी शुरुआत CLA से हुई है। इस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ने अप्रैल 2026 में इस इलेक्ट्रिक सेडान को 55 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लॉन्च से पहले ही इसकी 400 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी थीं। CLA 200 542 km की रेंज देने का दावा करती है, जबकि इसके हायर वैरिएंट WLTP टेस्टिंग स्टैंडर्ड के तहत एक बार चार्ज करने पर 792 km तक चल सकते हैं।
FADA के डेटा के मुताबिक, मर्सिडीज-बेंज ने FY26 में 1047 EVs बेचीं, जो FY25 में बेची गई 1,157 यूनिट्स के मुकाबले साल-दर-साल (YoY) 9% कम है। हालांकि, कंपनी भारत में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो और चार्जिंग ईकोसिस्टम का लगातार विस्तार कर रही है। टेस्ला अभी भी देश में एक नई कंपनी है। इस अमेरिकी EV बनाने वाली कंपनी ने जुलाई 2025 में भारत में अपना पहला शोरूम खोला था और FY26 में 342 गाड़ियां बेची थीं।
चीन से मॉडल Y को पूरी तरह से बनी हुई यूनिट (CBU) के तौर पर इम्पोर्ट करने और उस पर 70% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने के बावजूद, टेस्ला अपने एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत को BMW iX1 और मर्सिडीज-बेंड CLA, दोनों की शुरुआती कीमतों से कम रखने में कामयाब रही है। नई मॉडल Y प्रीमियम RWD WLTP सर्टिफाइड 500 km तक की रेंज देने का दावा करती है, इसमें पांच लोगों के बैठने की जगह है। वहीं, इसमें 2,138 लीटर तक का कार्गो स्पेस मिलता है। इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 में शुरू होने वाली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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