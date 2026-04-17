बड़े परिवारों की मौज! भारत में जल्द लॉन्च होने जा रही टेस्ला Model Y का 6-सीटर वैरिएंट, जानिए डिटेल्स

Apr 17, 2026 07:10 pm IST

टेस्ला अगले हफ्ते भारत में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का एक नया और बड़ा अवतार लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई कार का नाम Model Y L है। यह एक 6-सीटर यानी छह सीटों वाली कार होगी।

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दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। एलन मस्क की यह कंपनी अगले हफ्ते भारत में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का एक नया और बड़ा अवतार लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई कार का नाम Model Y L है। यह एक 6-सीटर यानी छह सीटों वाली लंबी व्हीलबेस से लैस एसयूवी है। बता दें कि भारत में पिछले साल टेस्ला की एंट्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

इंपोर्टेड कारों पर भारी-भरकम टैक्स टेस्ला का यह नया मॉडल चीन की शंघाई गीगाफैक्ट्री से बनकर भारत आएगा। फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ इसी फैक्ट्री में 'मॉडल Y L' का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत में अभी जो टेस्ला की कारें बिक रही हैं वे भी वहीं से इंपोर्ट की जाती हैं। टेस्ला के लिए भारत में अपनी जगह बनाना थोड़ा टफ रहा है। दरअसल, यहां इंपोर्टेड कारों पर 70 से लेकर 110 पर्सेंट तक भारी-भरकम टैक्स लगता है।

कुछ ऐसी रही है बिक्री आंकड़ों की बात करें तो भारत में टेस्ला का सफर अब तक थोड़ा सुस्त रहा है। सरकारी डेटा के मुताबिक, साल 2025 में टेस्ला केवल 227 कारें ही रजिस्टर कर पाई थी। मांग कम होने की वजह से कंपनी को स्टॉक निकालने के लिए करीब 2 लाख रुपये तक का डिस्काउंट भी देना पड़ा था। शुरुआत में एलन मस्क की कंपनी ने हर साल 2,500 कारें बेचने का लक्ष्य रखा था। अब कंपनी को उम्मीद है कि 6 सीटों वाला यह बड़ा मॉडल भारतीय परिवारों को पसंद आएगा।