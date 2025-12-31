टेस्ला के लिए सिरदर्द बनी ये कार! 4680 बैटरी प्लान लगभग फेल, सप्लाई डील 99% खत्म; ये है वजह

संक्षेप: टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी योजना को बड़ा झटका लगा है। टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी टेक्नोलॉजी की एक अहम सप्लाई डील 99% से ज्यादा घटकर लगभग खत्म हो गई है। इससे सायबरट्रक (Cybertruck) के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कंपनी की इस इन-हाउस बैटरी योजना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसकी एक अहम सप्लाई डील 99% से ज्यादा घटकर लगभग खत्म हो गई है। इस घटनाक्रम से न सिर्फ टेस्ला (Tesla) की बैटरी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सायबरट्रक (Cybertruck) के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

4680 बैटरी सप्लाई डील क्यों टूटी?

एकोड्राइव (ackodrive) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया की बैटरी मटेरियल सप्लायर कंपनी L&F Co. ने खुलासा किया है कि टेस्ला (Tesla) के साथ उसकी 2.9 बिलियन डॉलर (करीब 24,000 करोड़) की सप्लाई डील अब घटकर सिर्फ 7,386 डॉलर रह गई है।

यह डील 2023 की शुरुआत में हुई थी, जिसके तहत L&F को टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी के लिए हाई-निकल कैथोड मटेरियल सप्लाई करना था। लेकिन, अब इस डील का लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाना यह साफ संकेत देता है कि टेस्ला (Tesla) ने 4680 बैटरी का प्रोडक्शन या तो कम कर दिया है या फिर आगे के प्लान रोक दिए हैं।

सायबरट्रक की कम बिक्री बनी बड़ी वजह

फिलहाल, टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी सिर्फ सायबरट्रक (Cybertruck) में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन, सायबरट्रक (Cybertruck) की बिक्री उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 2.5 लाख यूनिट है और असल बिक्री सिर्फ 20,000–25,000 यूनिट सालाना है।

कम डिमांड की वजह से टेस्ला (Tesla) को सायबरट्रक (Cybertruck) का सबसे सस्ता वैरिएंट बंद करना पड़ा। यहां तक कि 0% फाइनेंसिंग जैसे ऑफर भी बिक्री बढ़ाने में नाकाम रहे। इसका मतलब है कि जब गाड़ी ही नहीं बिक रही, तो बड़ी मात्रा में बैटरी बनाने की जरूरत भी नहीं बचती और यहीं से सप्लायर कंपनियों की मुश्किलें शुरू हो गईं।

4680 बैटरी: बड़े वादे, कमजोर नतीजे

टेस्ला (Tesla) ने बैटरी डे 2020 (Battery Day 2020) में 4680 बैटरी को गेमचेंजर बताया था। एलन मस्क (Elon Musk) ने दावा किया था कि यह टेक्नोलॉजी बैटरी की लागत 50% तक घटाएगी और $25,000 की टेस्ला (Tesla) कार को संभव बनाएगी। ये सिंगल चार्ज में 500+ मील की रेंज देगी, लेकिन 5 साल बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए। 4680 बैटरी का Dry Electrode मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब तक बड़े स्तर पर सफल नहीं हो पाया है। वहीं, सायबरट्रक (Cybertruck) की रियल-वर्ल्ड रेंज भी उम्मीद से कम रही है।

कंपटीटर्स टेस्ला से आगे निकले

जहां टेस्ला (Tesla) की 4680 बैटरी अटकी हुई है, वहीं BMW और Rivian जैसी कंपनियां पहले ही 46XX फॉर्मेट बैटरी सेल्स का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। सैमसंग (Samsung), LG और CATL जैसे बड़े सप्लायर्स के पास स्ट्रक्चरल बैटरी पैक टेक्नोलॉजी है, जो बेहतर स्केल और भरोसेमंद सप्लाई के साथ आती है। इसके मुकाबले टेस्ला (Tesla) की 4680 टेक्नोलॉजी फिलहाल सिर्फ एक संघर्ष कर रहे ट्रक तक सीमित है।

सायबरकैब रोबोटैक्सी पर भी मंडराया संकट

टेस्ला (Tesla) की आने वाली सायबरकैब रोबोटैक्सी (Cybercab Robotaxi) में भी 4680 बैटरी इस्तेमाल होने की उम्मीद थी। लेकिन, कंपनी की फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का भविष्य भी अनिश्चित नजर आ रहा है।

टेस्ला (Tesla) की बैटरी रणनीति संकट में

चीन पहले ही बैटरी मटेरियल और सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बना चुका है। दूसरी तरफ सायबरट्रक (Cybertruck) की कमजोर बिक्री और 4680 बैटरी की सीमित उपयोगिता ने टेस्ला (Tesla) को मुश्किल में डाल दिया है। अगर टेस्ला (Tesla) जल्द ही 4680 बैटरी के लिए नए वाहन या नए इस्तेमाल नहीं ढूंढ पाई, तो यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है।