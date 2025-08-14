नए मॉडल के साथ इस कंपनी शुरू किया अपना नया शोरूम, सिंगल चार्ज पर 200KM की रेंज मिलेगी

पंजाब में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए, टेरा मोटर्स ने इसे एक उच्च संभावनाओं वाला बाजार माना है। नया अमृतसर डीलरशिप ग्राहकों को बिक्री और सर्विस का पूर्ण अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें वे टेरा के नवीनतम हाई-स्पीड ई-ऑटो मॉडल देख सकेंगे, टेस्ट राइड ले सकेंगे और खरीद सकेंगे।

जापान की पॉपुलर थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता टेरा मोटर्स ने पंजाब में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करते हुए, अमृतसर में अपने प्रमुख हाई-स्पीड L5 इलेक्ट्रिक ऑटो शो-रूम का उद्घाटन किया। यह लॉन्च शहर के प्रमुख 3-व्हीलर डीलर पार्टनर एपी मोटर एंड फाइनेंस के साथ साझेदारी में किया गया। पंजाब में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए, टेरा मोटर्स ने इसे एक उच्च संभावनाओं वाला बाजार माना है। नया अमृतसर डीलरशिप ग्राहकों को बिक्री और सर्विस का पूर्ण अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें वे टेरा के नवीनतम हाई-स्पीड ई-ऑटो मॉडल देख सकेंगे, टेस्ट राइड ले सकेंगे और खरीद सकेंगे।

उद्घाटन समारोह को शानदार प्रतिक्रिया मिली, जो टेरा ब्रांड और उसके डीलर नेटवर्क में मजबूत भरोसे को दर्शाती है। भारत में सबसे अधिक बिकने वाले ई-रिक्शा निर्माताओं में शामिल टेरा मोटर्स अब L5 ई-ऑटो सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रही है। 3-व्हीलर ईवी बाजार में एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ, इस जापानी ब्रांड ने ड्राइवरों के बीच भरोसेमंद प्रदर्शन और बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी की पहचान बनाई है। डीलर पार्टनर ने टेरा को इसलिए चुना, क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धी डीलर मार्जिन, ईवी फाइनेंसिंग की बढ़ती मांग और 3-व्हीलर सेगमेंट में ब्रांड का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।

टेरा मोटर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक गो सुजुकी ने कहा कि पंजाब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यहां एक भरोसेमंद डीलर के साथ साझेदारी करने से हमें स्थानीय ग्राहकों तक उच्च-गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक ऑटो पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि टेरा ई-ऑटो सभी प्रमुख शहरों में उपलब्ध हों, और हम अनुभवी ईवी डीलरों को हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अमृतसर लॉन्च, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाल ही में खोली गई डीलरशिप के बाद, टेरा मोटर्स के देशव्यापी विस्तार का एक और अहम कदम है।