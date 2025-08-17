telugu superstar naga chaitanya buys bmw m2 Coupe worth over rs 1 crore सुपरस्टार नागा चैतन्य के घर आई ये नई BMW कार, कीमत जान हो जाएंगे हैरान! जानिए एक्टर का कार कलेक्शन, Auto Hindi News - Hindustan
तेलुगु सुपरस्टार नागा चैतन्य ने अपनी शानदार कार कलेक्शन में एक और लक्जरी गाड़ी शामिल कर ली है। इस बार उन्होंने खरीदी है BMW M2 कूपे जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 01:33 PM
तेलुगु सुपरस्टार नागा चैतन्य ने अपनी शानदार कार कलेक्शन में एक और लक्जरी गाड़ी शामिल कर ली है। इस बार उन्होंने खरीदी है BMW M2 कूपे जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, हाल ही में उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी, एक्ट्रेस सुभिता धुलिपाला को लेने जाते हुए इसी नई कार में देखा गया। ग्रे कलर में आई ये स्पोर्ट्स कार लोगों की नजरें खींच ले गई और फैंस भी इस स्टाइलिश एंट्री को देखकर खुश हो गए।

दमदार है पावरट्रेन

बता दें कि BMW M2 कूपे सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी दमदार है। इसमें 3.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 473bhp की पावर और 600Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्पों में आती है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 4 सेकंड में पकड़ लेती है।

कुछ ऐसा है कार कलेक्शन

नागा चैतन्य की गाड़ियों का कलेक्शन पहले से ही बेहद शानदार है। उनके पास Ferrari 488 GTB, Range Rover Defender 110, BMW 740Li और Mercedes-Benz G63 AMG जैसी लग्जरी कारें पहले से मौजूद हैं। अब BMW M2 की एंट्री से उनका गैराज और भी दमदार हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तो उन्हें पिता नागार्जुन के साथ भी इस कार में घूमते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर नागा चैतन्य का ये नया लक्जरी ऐड-ऑन फैंस के बीच खूब चर्चा में है।

(फोटो क्रेडिट- एचटी ऑटो)

Auto News Hindi

