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आ रही है टाटा Sierra EV! रेत और कीचड़ में भी नहीं फंसेगी गाड़ी; पहली बार मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली सिएरा ईवी (Sierra.EV) का एक नया और बेहद शानदार टीजर जारी किया है। बड़ी बात यह है कि इस ईवी में आपको ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलेगा।

आ रही है टाटा Sierra EV! रेत और कीचड़ में भी नहीं फंसेगी गाड़ी; पहली बार मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप
Tata Sierra EV
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नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली नई इलेक्ट्रिक एसयूवी सिएरा ईवी (Sierra.EV) का एक नया और बेहद शानदार टीजर जारी किया है। इसी के साथ कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया है। यह दमदार इलेक्ट्रिक गाड़ी इसी महीने 30 जून को लॉन्च होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस ईवी में आपको ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलेगा। इस नई कार को लेकर मार्केट में अभी से ही जबरदस्त बज बना हुआ है।

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क्या है टीजर में ऐसा खास?

टीजर में दिखाया गया है कि Sierra.EV अचानक सड़क से मुड़कर रेतीले रास्तों पर चलने लगती है और बहुत आसानी से खराब रास्तों को पार कर लेती है। लेकिन सबसे मजेदार बात वीडियो के एक फ्रेम में देखने को मिली। यहां कार पर साफ तौर पर AWD या QWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का बैज लगा हुआ नजर आ रहा है। इससे यह बात पूरी तरह पक्की हो गई है कि Harrier.EV के बाद Sierra.EV टाटा मोटर्स की दूसरी ऐसी इलेक्ट्रिक कार होगी जो ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट के साथ आएगी।

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गेम-चेंजर हो सकता है यह कदम

टाटा मोटर्स का यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बहुत बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अभी तक भारत के नॉर्मल बजट वाले इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन अब टाटा इस सोच को बदलने के मूड में है। अपनी इस कमाल की डुअल-मोटर टेक्नोलॉजी को हैरियर इलेक्ट्रिक से आगे ले जाकर लाइफस्टाइल गाड़ियों में भी शामिल कर रही है। हालांकि, टीजर में किसी तकनीकी जानकारी का खुलासा नहीं हुआ है।

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क्या होगा AWD का फायदा?

इस ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम का फायदा सिर्फ खराब रास्तों पर ही नहीं, बल्कि हर जगह मिलेगा। इससे कार का पिकअप बहुत तेज हो जाएगा। हाईवे पर परफॉर्मेंस कड़क मिलेगी और फिसलन भरी जगहों पर कार की पकड़ बहुत मजबूत रहेगी। उम्मीद है कि टाटा इसमें अपनी Harrier.ev वाला प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करेगी। यानी इसमें 65 kWh और 75 kWh के दो अलग-अलग बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सस्ते वैरिएंट्स में छोटी बैटरी और सिंगल-मोटर (FWD) मिल सकती है। जबकि महंगे वैरिएंट्स में बड़ी बैटरी के साथ धांसू ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा।

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सिएरा से जुड़ी हैं बहुती सी यादें

पुराने दौर के लोग जानते हैं कि 'Sierra' नाम के साथ भारतीयों की बहुत सारी यादें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अपने जमाने में ओरिजिनल टाटा सिएरा भारत की शुरुआती लाइफस्टाइल गाड़ियों में से एक थी। इसका एक अलग ही भौकाल था। अब टाटा मोटर्स अपने इसी पुराने नाम और विरासत को एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। दिखने में यह कार बिल्कुल अपने पुराने लुक की तरह ऊंची, रोबीली और रेट्रो डिजाइन वाली होगी। अब देखना यह होगा कि 30 जून को टाटा इसकी क्या कीमत रखती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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