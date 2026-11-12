BYD Denza D9 का टीजर रिलीज, 13 नवंबर को होगी भारत में इस लग्जरी MPV की एंट्री

डेंजा D9 का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया है। कंपनी 13 नवंबर को भारत में इस लग्जरी MPV को इंट्रोड्यूस करेगी। डेंजा D9 एक बड़ी 7-सीटर लग्जरी एमपीवी है।

BYD के लग्जरी कार ब्रैंड डेंजा ने भारत में अपनी पहली MPV D9 का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है। कंपनी 13 नवंबर को भारत में इस लग्जरी MPV को इंट्रोड्यूस करेगी। कुछ दिन पहले ही Denza D9 को भारत में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। उम्मीद है कि कंपनी इसे अपनी परफॉर्मेंस कार Z9 GT के साथ इंडियन कार मार्केट में लॉन्च करेगी। ये दोनों मॉडल भारत में डेंजा ब्रैंड के पहले प्रोडक्ट हो सकते हैं।

7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी होगी डेंजा D9 डेंजा D9 एक बड़ी 7-सीटर लग्जरी एमपीवी है। भारत में इसे फुली इलेक्ट्रिक अवतार में सीबीयू के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी उपलब्ध है। इसके ग्लोबल इलेक्ट्रिक मॉडल में 103kWh की BYD Blade बैटरी दी गई है। WLTP साइकिल के अनुसार एक बार चार्ज करने पर यह 520 km तक की रेंज दे सकती है। इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव वर्जन में 313bhp की पावर और 360Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं, ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन 374bhp की पावर और 470Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। भारत में इनमें से कौन सा वर्जन लॉन्च होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

बड़ा फ्रंट ग्रिल और पावर स्लाइडिंग डोर भारत में सामने आई स्पाई फोटोज के मुताबिक डेंजा D9 का डिजाइन काफी बड़ा और सीधा नजर आता है। इसके फ्रंट में बड़ी क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, LED लाइटिंग और 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें पावर स्लाइडिंग डोर भी मिलते हैं, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को अंदर आने और बाहर निकलने में आसानी होगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट बार दी गई है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन एक प्रीमियम और बड़ी फैमिली एमपीवी जैसा है।

15.6-इंच टचस्क्रीन और मसाज सीट्स इंटरनेशनल मॉडल के केबिन में Nappa लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ वुड और Suede फिनिश दी गई है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन दिया गया है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए अलग टचस्क्रीन भी मिलती हैं। डैशबोर्ड पर 15.6-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, 14-स्पीकर Dynaudio साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।