टेरॉन R-Line vs फॉर्च्यूनर vs मेरिडियन: कौन सी फुल-साइज SUV आपके लिए बेहतर? जानिए डिटेल्स
भारतीय ग्राहकों के बीच फुल-साइज और प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी सेगमेंट में अब फॉक्सवैगन ने अपनी नई दमदार एसयूवी टेरॉन R-Line को भारत में लॉन्च कर दिया है।
भारतीय ग्राहकों के बीच फुल-साइज और प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी सेगमेंट में अब फॉक्सवैगन ने अपनी नई दमदार एसयूवी टेरॉन R-Line को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को वैसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो परफॉर्मेंस, स्पेस और प्रीमियम फील, तीनों चाहते हैं। फॉक्सवैगन टेरॉन R-Line की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपये रखी गई है। इसकी बुकिंग 51,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर डीलरशिप या ऑनलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं तीनों एसयूवी की खासियत पर।
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
फॉक्सवैगन टेरॉन R-Line को भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। यह MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर टिगुआन R-Line भी आती है। इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 204bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 224 km/h है।
फॉर्च्यूनर और मेरिडियन का इंजन
अगर मुकाबले की बात करें तो इस सेगमेंट में पहले से ही टोयोटा फॉर्च्यूनर का दबदबा रहा है। फॉर्च्यूनर पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शन में आती है। इसका 2.8-लीटर डीजल इंजन अब 48-वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ 201bhp की पावर और 500Nm का दमदार टॉर्क देता है। इसमें 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं। वहीं, जीप मेरिडियन 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क आउटपुट देता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मौजूद है।
जानिए कीमतों में अंतर
कीमत की बात करें तो फॉक्सवैगन टेरॉन R-Line 46.99 लाख रुपये में सीधे प्रीमियम कैटेगरी को टारगेट करती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 34.16 लाख रुपये से शुरू होकर 49.59 लाख रुपये तक जाती है। जबकि जीप मेरिडियन की शुरुआती कीमत 23.33 लाख रुपये है। वहीं, इसके टॉप वैरिएंट्स करीब 35.45 लाख रुपये तक जाते हैं। ऐसे में जो ग्राहक ज्यादा पावर और हाई-परफॉर्मेंस ड्राइविंग चाहते हैं उनके लिए टेरॉन R-Line एक शानदार ऑप्शन बनकर सामने आई है।
