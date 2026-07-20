Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़कों पर दिखी Tata की सबसे प्रीमियम SUV: छुपकर चल रही थी टेस्टिंग, जानिए क्या है खासियत

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV 'अविन्या' (Avinya) की रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग भारत में शुरू कर दी है। हाल ही में इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार को देश की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

सड़कों पर दिखी Tata की सबसे प्रीमियम SUV: छुपकर चल रही थी टेस्टिंग, जानिए क्या है खासियत
Tata Avinya X
EMI केवल58,838/ माह

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV 'अविन्या' (Avinya) की रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग भारत में शुरू कर दी है। हाल ही में इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन मॉडल को पहली बार देश की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, टेस्ट कार पूरी तरह से कवर था। इसे देखकर साफ है कि कंपनी इसके डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रही है। यह कार टाटा मोटर्स के मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप से ऊपर पोजिशन की जाएगी। कंपनी इसे साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
EMI केवल99,110/ माह
पात्रता जांचें
BMW 2 Series Gran Coupe
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
EMI केवल61,323/ माह
पात्रता जांचें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,167/ माह
पात्रता जांचें
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
EMI केवल79,170/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें

मिलेगा यूनीक एक्सपीरियंस

यह नया अविन्या रेंज टाटा मोटर्स का एक प्रीमियम ईवी सब-बैंड होगा। इसके जरिए कंपनी नई टेक्नोलॉजी, अनोखा डिजाइन और ग्राहकों को बिल्कुल अलग तरह का लग्जरी एक्सपीरियंस देने की तैयारी में है। इसके साइज और बनावट से पता चलता है कि यह टाटा की मौजूदा एसयूवी से काफी अलग होगी। इसमें लंबा व्हीलबेस, छोटा फ्रंट ओवरहैंग और पीछे की तरफ झुकी हुई रूफलाइन दी गई है, जो इसे एक बेहद प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Avinya X

Tata Avinya X

₹ 45 लाख से शुरू

EMI केवल58,838/ माह
पात्रता जांचें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

EMI केवल64,068/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30

Volvo EX30

₹ 41 लाख

EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

EMI केवल64,591/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
tatas most premium electric suv avinya spotted testing

कुछ ऐसी दिखेगी ईवी

गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक कारों की तरह पूरी तरह से बंद ग्रिल दी गई है। बम्पर के किनारों पर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स साफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बेहद पतली एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) को कवर के नीचे छिपाया गया है। साइड प्रोफाइल को देखें तो इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, सामान्य रूप से लगे ओआरवीएम (ORVMs) और बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वहीं, पीछे की तरफ रैपअराउंड टेल लैंप्स और रूफ स्पॉइलर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से ठीक पहले पूरी तरह क्लियर नजर आई नई मारुति ब्रेजा, देखें पूरी वीडियो

इंटीरियर भी होगा शानदार

इस टेस्ट कार के इंटीरियर की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल के अंदर एक मिनिमलिस्ट केबिन और लाउंज जैसा सिटिंग लेआउट मिलेगा। इसमें सस्टेनेबल मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और यात्रियों के आराम पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पहले चर्चा थी कि यह कार जेएलआर के ईएमए (EMA) प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के पनापक्कम स्थित नए प्लांट में होगा।

(फोटो क्रेडिट- @torq_uenation)

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर करीब 600 km दौड़ेगी महिंद्रा की यह SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

मिलेंगे काफी मॉडर्न फीचर्स

पावरट्रेन की बात करें तो कंपनी ने अभी इसके स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि पहली अविन्या एसयूवी में 70kWh से 80kWh क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार काफी दमदार ड्राइविंग रेंज देगी और इसमें हाई-स्पीड डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा, कार में एडवांस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल आर्किटेक्चर जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Motors Car Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।