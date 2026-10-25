टाटा EV वालों की मौज! MegaCharging नेटवर्क में 1,000 से ज्यादा चार्जिंग कनेक्टर चालू, 200 शहरों तक पहुंच

टाटा मोटर्स ने देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को और बड़ा कर दिया है। कंपनी के TATA.ev MegaCharging नेटवर्क में अब 1,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट चालू हो चुके हैं।

टाटा मोटर्स ने देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को और बड़ा कर दिया है। कंपनी के TATA.ev MegaCharging नेटवर्क में अब 1,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट चालू हो चुके हैं। यह नेटवर्क देश के 200 शहरों और 180 हाईवे कॉरिडोर तक फैला है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक कार से लंबा सफर करने वालों की परेशानी कम करना है। शहर में रोजाना गाड़ी चलाने के लिए घर पर चार्जिंग काफी हो सकती है। लेकिन दूसरे शहरों तक जाने के लिए रास्ते में फास्ट चार्जर मिलना भी जरूरी है। टाटा का कहना है कि उसका यह देश का सबसे बड़ा कार कंपनी की ओर से चलाया जा रहा EV चार्जिंग नेटवर्क है।

अब 1,000 चार्जिंग कनेक्टर चालू टाटा मोटर्स के इस नेटवर्क में अब कुल 1,000 चार्जिंग कनेक्टर चालू हैं। इनकी कुल चार्जिंग क्षमता 40 मेगावाट है। कंपनी के अनुसार, इस नेटवर्क से अब तक करीब 3.2 करोड़ इलेक्ट्रिक किलोमीटर के सफर को पावर मिल चुकी है। नेटवर्क 180 हाईवे कॉरिडोर के जरिए देश के कई बड़े शहरों और घूमने-फिरने की जगहों को जोड़ता है। हालांकि, सफर शुरू करने से पहले चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, गाड़ी की रेंज और चार्जिंग में लगने वाले समय का ध्यान रखना जरूरी होगा।

देश के चारों छोर तक नेटवर्क कंपनी के अनुसार, उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक इसका नेटवर्क फैला है। इन दोनों जगहों के बीच सीधी दूरी करीब 2,570 किलोमीटर है। तूतीकोरिन का सबसे दक्षिणी चार्जिंग पॉइंट कन्याकुमारी से करीब 85 किलोमीटर दूर है। वहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर नेटवर्क गुजरात के द्वारका से झारखंड के मुराकाटी तक पहुंचता है। ये जगहें कोलकाता-जमशेदपुर रोड के आसपास के नेटवर्क को भी दिखाती हैं। हालांकि, यह सीधी दूरी है। सड़क से सफर करने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चार्जिंग पॉइंट राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में टाटा के सबसे ज्यादा 52 चार्जिंग पॉइंट हैं। इसके बाद कर्नाटक में 44 और तमिलनाडु में 32 चार्जिंग पॉइंट मौजूद हैं। ये तीनों राज्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अहम मार्केट हैं, जहां बड़े शहरों के साथ कई व्यस्त हाईवे भी हैं। ऐसे में रास्ते में फास्ट चार्जिंग की सुविधा बढ़ने से उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक कार से लंबी दूरी तय करना चाहते हैं। हालांकि, असली फायदा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चार्जर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।