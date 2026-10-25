टाटा EV वालों की मौज! MegaCharging नेटवर्क में 1,000 से ज्यादा चार्जिंग कनेक्टर चालू, 200 शहरों तक पहुंच
टाटा मोटर्स ने देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को और बड़ा कर दिया है। कंपनी के TATA.ev MegaCharging नेटवर्क में अब 1,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट चालू हो चुके हैं।
टाटा मोटर्स ने देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को और बड़ा कर दिया है। कंपनी के TATA.ev MegaCharging नेटवर्क में अब 1,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट चालू हो चुके हैं। यह नेटवर्क देश के 200 शहरों और 180 हाईवे कॉरिडोर तक फैला है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक कार से लंबा सफर करने वालों की परेशानी कम करना है। शहर में रोजाना गाड़ी चलाने के लिए घर पर चार्जिंग काफी हो सकती है। लेकिन दूसरे शहरों तक जाने के लिए रास्ते में फास्ट चार्जर मिलना भी जरूरी है। टाटा का कहना है कि उसका यह देश का सबसे बड़ा कार कंपनी की ओर से चलाया जा रहा EV चार्जिंग नेटवर्क है।
अब 1,000 चार्जिंग कनेक्टर चालू
टाटा मोटर्स के इस नेटवर्क में अब कुल 1,000 चार्जिंग कनेक्टर चालू हैं। इनकी कुल चार्जिंग क्षमता 40 मेगावाट है। कंपनी के अनुसार, इस नेटवर्क से अब तक करीब 3.2 करोड़ इलेक्ट्रिक किलोमीटर के सफर को पावर मिल चुकी है। नेटवर्क 180 हाईवे कॉरिडोर के जरिए देश के कई बड़े शहरों और घूमने-फिरने की जगहों को जोड़ता है। हालांकि, सफर शुरू करने से पहले चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, गाड़ी की रेंज और चार्जिंग में लगने वाले समय का ध्यान रखना जरूरी होगा।
देश के चारों छोर तक नेटवर्क
कंपनी के अनुसार, उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के तूतीकोरिन तक इसका नेटवर्क फैला है। इन दोनों जगहों के बीच सीधी दूरी करीब 2,570 किलोमीटर है। तूतीकोरिन का सबसे दक्षिणी चार्जिंग पॉइंट कन्याकुमारी से करीब 85 किलोमीटर दूर है। वहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर नेटवर्क गुजरात के द्वारका से झारखंड के मुराकाटी तक पहुंचता है। ये जगहें कोलकाता-जमशेदपुर रोड के आसपास के नेटवर्क को भी दिखाती हैं। हालांकि, यह सीधी दूरी है। सड़क से सफर करने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चार्जिंग पॉइंट
राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में टाटा के सबसे ज्यादा 52 चार्जिंग पॉइंट हैं। इसके बाद कर्नाटक में 44 और तमिलनाडु में 32 चार्जिंग पॉइंट मौजूद हैं। ये तीनों राज्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अहम मार्केट हैं, जहां बड़े शहरों के साथ कई व्यस्त हाईवे भी हैं। ऐसे में रास्ते में फास्ट चार्जिंग की सुविधा बढ़ने से उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक कार से लंबी दूरी तय करना चाहते हैं। हालांकि, असली फायदा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चार्जर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।
कई EV मॉडल्स बेचती है टाटा
टाटा मोटर्स भारत में Nexon EV, Punch EV, Tiago EV, Harrier EV, Sierra EV और Curvv EV जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल बेचती है। कंपनी का बढ़ता चार्जिंग नेटवर्क इन गाड़ियों के मालिकों के लिए लंबा सफर आसान बनाने की दिशा में एक कदम है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के मन में अक्सर रास्ते में चार्जर मिलने और चार्जिंग में लगने वाले समय को लेकर सवाल रहते हैं। ऐसे में हाईवे पर चार्जिंग की सुविधा बढ़ना जरूरी है। अब टाटा के सामने चुनौती सिर्फ नए चार्जिंग पॉइंट लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें भरोसेमंद तरीके से चलाने और इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने के साथ नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की भी होगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें