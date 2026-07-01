Tata ला रहा नई इलेक्ट्रिक कारें, E85 पर चलने वाली छोटी SUV भी इसी साल होगी लॉन्च

टाटा सिएरा ईवी की मार्केट में एंट्री हो गई है। अब कंपनी मार्केट में अपनी नई एसयूवी और कार लाने की तैयारी कर रही है। इनमें सफारी ईवी के साथ टिगोर ईवी का फेसलिफ्ट और पंच का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी शामिल है।

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टाटा मोटर्स एक के बाद एक धमाके कर रहा है। कंपनी ने 30 जून भारत में अपनी सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। टाटा इसी साल मार्केट में कई और गाड़ियां लाने वाला है। इनमें इलेक्ट्रिक के साथ पेट्रोल कारें भी शामिल हैं। ऐसे में अगर आप टाटा के फैन हैं, तो आने वाले महीने आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। टाटा की इन अपकमिंग कारों में सफारी ईवी और पंच का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी शामिल है। तो आइए जानते हैं टाटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

सफारी ईवी सिएरा ईवी के बाद अब टाटा फैन्स को सफारी के इलेक्ट्रिक वेरिएंट का इंतजार है। कंपनी सफारी ईवी को इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकती है। हाल में इसके टेस्ट म्यूल को रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इससे माना जा रहा है कि सफारी ईवी अपने डिवेलपमेंट के फाइनल स्टेज पर है। यह Acti.ev+ प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है और इसकी रेंज 637 किमी तक हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 22 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

टिगोर ईवी फेसलिफ्ट टाटा अपनी पॉप्युलर सेडान टिगोर ईवी का फेसलिफ्ट भी लाने वाली है। इसका बाहरी डिजाइन ज्यादातर अपडेटेड टिहगोर फेसलिफ्ट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें टिगोर ईवी की तरह EV स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स भी होंगे। इसमें कई नए फीचर्स भी मिलेंगे। उम्मीद है कि इसमें वही 26 kWh का बैटरी पैक और वही इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो 75 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देती। इस ड्राइविंग रेंज 315 km तक की हो सकती है।

पंच फ्लेक्स फ्यूल टाटा मोटर्स ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसकी पहली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी इस साल के आखिर तक भारत में लॉन्च की जाएगी। उम्मीद है कि टाटा मोटर्स भारत में 'पंच फ्लेक्स फ्यूल' लॉन्च करेगी और इसकी कीमत लगभग 7 लाख से 11 लाख रुपये के बीच होगी। इस माइक्रो-SUV के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में मॉडिफाइड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो E85 पर चल सकेगा। एसयूवी में ECU, फ्यूल-इंजेक्शन सिस्टम और एग्जॉस्ट आफ्टर-ट्रीटमेंट सेटअप में अपग्रेड किए जाएंगे।

अविन्या X अविन्या X भी काफी समय से चर्चा में है। यह SUV JLR EMA आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसके डिजाइन बेहद प्रीमियम होगा। इसमें कई शानदार फीचर्स भी होंगे। अभी इसके बैटरी पैक साइज और पावरट्रेन की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद है कि इसकी रियल ड्राइविंग रेंज 500 km की होगी। अविन्या X की कीमत 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।