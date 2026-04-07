मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी में टाटा, आने वाली हैं ये 5 नई कार, लिस्ट में टियागो फेसलिफ्ट भी

Apr 07, 2026 07:06 pm IST

टाटा अपनी नई गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन गाड़ियों में सफारी ईवी, टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

टाटा की गाड़ियां ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। यही कराण है कि कंपनी ने FY2026 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में जलवा बिखेर दिया है। बीते फाइनेंशियल ईयर में टाटा की नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही। इसी धांसू परफॉर्मेंस को आगे भी बनाए रखने के लिए कंपनी अपनी कुछ और नई गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन गाड़ियों में सफारी ईवी, टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

Tata Avinya यह टाटा मोटर्स अविन्या का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। अविन्या को पहली बार ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसके अलग-अलग वर्जन भी सामने आए थे। यह एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी है। टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें ICE (इंटरनल कॉम्बशन इंजन) नहीं मिलेगा। टाटा अपनी अविन्या के प्रोडक्शन वर्जन को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

Tata Safari EV टाटा सफारी ईवी की काफी समय से टेस्टिंग चल रही है, अब लगभग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल दशहरा या दिवाली फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकता है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहने वाला है। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है।

Tata Sierra EV टाटा ने सिएरा को पिछले साल लॉन्च किया था। ICE वर्जन के बाद, टाटा अब सिएरा के EV वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है। टाटा काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है और सिएरा ईवी को बाजार में लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार है। सिएरा ईवी को 2026 की सेकेंड क्वॉर्टर में लॉन्च किया जा सकता है। इसका एक्सटीरियर लुक लगभग ICE वर्जन जैसा ही होगा। यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है।