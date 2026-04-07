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मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी में टाटा, आने वाली हैं ये 5 नई कार, लिस्ट में टियागो फेसलिफ्ट भी

Apr 07, 2026 07:06 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा अपनी नई गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन गाड़ियों में सफारी ईवी, टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी में टाटा, आने वाली हैं ये 5 नई कार, लिस्ट में टियागो फेसलिफ्ट भी

टाटा की गाड़ियां ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। यही कराण है कि कंपनी ने FY2026 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में जलवा बिखेर दिया है। बीते फाइनेंशियल ईयर में टाटा की नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही। इसी धांसू परफॉर्मेंस को आगे भी बनाए रखने के लिए कंपनी अपनी कुछ और नई गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन गाड़ियों में सफारी ईवी, टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट के साथ टाटा सिएरा ईवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

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यह टाटा मोटर्स अविन्या का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। अविन्या को पहली बार ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसके अलग-अलग वर्जन भी सामने आए थे। यह एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी है। टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें ICE (इंटरनल कॉम्बशन इंजन) नहीं मिलेगा। टाटा अपनी अविन्या के प्रोडक्शन वर्जन को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

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टाटा सफारी ईवी की काफी समय से टेस्टिंग चल रही है, अब लगभग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल दशहरा या दिवाली फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकता है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहने वाला है। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है।

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टाटा ने सिएरा को पिछले साल लॉन्च किया था। ICE वर्जन के बाद, टाटा अब सिएरा के EV वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है। टाटा काफी समय से इसकी टेस्टिंग कर रही है और सिएरा ईवी को बाजार में लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार है। सिएरा ईवी को 2026 की सेकेंड क्वॉर्टर में लॉन्च किया जा सकता है। इसका एक्सटीरियर लुक लगभग ICE वर्जन जैसा ही होगा। यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है।

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Tiago and Tiago EV फेसलिफ्ट

टाटा अपनी टियागो और टियागो ईवी को भी फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। इस अपडेट में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और रीडिजाइन किए गए हेडलाइट्स और टेललाइट्स शामिल हो सकते हैं। इनमें नए अलॉय वील्स भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन या बैटरी सेटअप में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना न के बराबर है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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