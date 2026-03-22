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बस 2 महीने रुक जाइए! मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 4 धाकड़ SUV; जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Mar 22, 2026 12:12 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन दिनों SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि कार कंपनियां या तो अपने पुराने मॉडल्स को अपडेट कर रही हैं या फिर बिल्कुल नई गाड़ियां मार्केट में उतार रही हैं।

बस 2 महीने रुक जाइए! मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 4 धाकड़ SUV; जान लीजिए पूरी डिटेल्स

भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन दिनों SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि कार कंपनियां या तो अपने पुराने मॉडल्स को अपडेट कर रही हैं या फिर बिल्कुल नई गाड़ियां मार्केट में उतार रही हैं। अभी साल 2026 का मार्च महीना ही चल रहा है और हम बाजार में कई बड़ी लॉन्चिंग देख चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अगले दो-तीन महीनों में शुरू होने वाला है। दरअसल, आने वाले टाइम में मार्केट में कई शानदार SUV दस्तक देने वाली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 दमदार SUV के बारे में विस्तार से।

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एमजी मेजेस्टर

एमजी ने हाल ही में भारत में अपनी फ्लैगशिप SUV 'मेजेस्टर' से पर्दा उठाया है। यह D+ सेगमेंट की गाड़ी है, जो साइज के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी बड़ी और मस्कुलर दिखती है। इसका डिजाइन काफी रफ-एंड-टफ है। इसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए तैयार किया गया है। अंदर की तरफ इसमें सीट वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन, मेमोरी वाली इलेक्ट्रिक सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले दो महीनों में यह सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी।

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टोयोटा इबेला

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार eVitara के आने के बाद अब टोयोटा भी अपना दांव खेलने को तैयार है। टोयोटा की इस नई इलेक्ट्रिक SUV का नाम इबेला (eBella) रखा गया है। यह मारुति के मॉडल पर ही बेस्ड है। हालांकि, टोयोटा ने इसे एक अलग और फ्रेश लुक देने के लिए इसके एक्सटीरियर में काफी बदलाव किए हैं। कार का इंटीरियर काफी हद तक eVitara जैसा ही रहेगा। इसमें 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनी अगले कुछ महीनों में इसकी कीमतों का ऑफिशियली ऐलान कर सकती है।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स अपनी आइकोनिक 'सिएरा' को अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। पिछले साल लॉन्च हुए इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल की तरह ही इसका डिजाइन होगा। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रिक वाली खास बंद ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। टाटा ने इसकी टेस्टिंग लगभग पूरी कर ली है। इसमें हैरियर ईवी (Harrier EV) वाला ही पावरफुल बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। सिएरा ईवी को इसी साल अप्रैल से जून के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

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निसान टेकटन

निसान अपनी नई स्ट्रैटजी के तहत भारतीय मार्केट में एक मिड-साइज SUV 'टेकटन' (Tekton) लॉन्च करने की तैयारी में है। यह हाल ही में लॉन्च हुई नई रेनॉल्ट डस्टर का ही रीबैज वर्जन है। हालांकि, निसान ने इसे अपनी मशहूर 'पेट्रोल' कार जैसा लुक दिया है ताकि यह डस्टर से अलग और ज्यादा प्रीमियम दिखे। डस्टर की लॉन्चिंग के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि निसान अगले कुछ ही महीनों में टेकटन को पेश कर देगी। यह गाड़ी उन ग्राहकों को लुभाएगी जो एक स्टाइलिश और भरोसेमंद मिड-साइज SUV की तलाश में हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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