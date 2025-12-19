एक चार्ज में लंबा सफर! 2025 में भारत आईं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें, मिलेगा करीब 700 km तक रेंज

संक्षेप: भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार हर साल तेज होती जा रही है। साल 2025 भी इससे अलग नहीं रहा। इस साल भीअलग-अलग ब्रांड्स की कई शानदार इलेक्ट्रिक कारें भारत में लॉन्च हुईं।

Dec 19, 2025 03:09 pm IST

भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की रफ्तार हर साल तेज होती जा रही है। साल 2025 भी इससे अलग नहीं रहा। इस साल अलग-अलग सेगमेंट और अलग-अलग ब्रांड्स की कई शानदार इलेक्ट्रिक कारें भारत में लॉन्च हुईं जिन्होंने EV मार्केट को नई ऊंचाई दी। आइए नजर डालते हैं इस साल की टॉप 5 सबसे एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक कार लॉन्च पर जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। बता दें कि इन कारों में करीब 700 किमी तक का रेंज मिल रहा है।

MG Cyberster साल 2025 की सबसे चर्चा में रहने वाली इलेक्ट्रिक कार एमजी साइबरस्टर रही। यह एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक रोडस्टर है जो डिजाइन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में बाकी EV से बिल्कुल अलग नजर आती है। इसका लो-स्लंग और स्पोर्टी लुक इसे तुरंत पहचान दिलाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 75 लाख रुपये रखी गई है। इसमें 77 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो एक बार चार्ज करने पर करीब 580 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है।

Tesla Model Y साल 2025 में टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Model Y को लॉन्च किया। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख से 73.89 लाख रुपये तक जाती है। टेस्ला Model Y एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स की भरमार है। रियल-वर्ल्ड में यह करीब 500 किमी तक की रेंज देती है।

Tata Harrier EV टाटा हैरियर EV acti.ev प्लेटफॉर्म पर बनी फुल-साइज प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें 65 kWh और 75 kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और यह एक बार चार्ज करने पर 627 किमी तक चल सकती है। हैरियर ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख से 28.99 लाख रुपये तक जाती है।

Mahindra XEV 9S महिंद्रा XEV 9S को 19.95 लाख से 29.45 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया। यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है और Born Electric सीरीज का सबसे प्रैक्टिकल मॉडल माना जा रहा है। तीन बैटरी ऑप्शन के साथ आने वाली यह SUV 679 किमी तक की रेंज देती है।