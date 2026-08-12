Tata से लेकर स्कोडा तक, आने वाली हैं ये तीन अफोर्डेबल सेडान, लिस्ट में एक EV भी

इंडियन मार्केट में कई नई और अपडेटेड सेडान लॉन्च होने वाली हैं। इनमें Tata Tigor Facelift, Tigor.ev Facelift और Skoda Slavia Facelift मॉडल शामिल हैं। अगर आप भी सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें।

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भारत में एसयूवी की पॉप्युलैरिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों ने सेडान से दूरी बना ली है। आने वाले महीनों में इंडियन मार्केट में कई नई और अपडेटेड सेडान लॉन्च होने वाली हैं। इनमें Tata Tigor Facelift, Tigor.ev Facelift और Skoda Slavia Facelift मॉडल शामिल हैं। अगर आप भी सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इन नए मॉडल्स का इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनियां इन कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाली हैं।

Tata Tigor Facelift टाटा मोटर्स अपनी टिगोर का फेसलिफ्ट मॉडल दिवाली से पहले लॉन्च कर सकती है। नई टिगोर में हाल ही में लॉन्च हुई Tiago Facelift से कई डिजाइन और फीचर्स लिए जा सकते हैं। फ्रंट में स्लिमर हेडलैंप, इंटीग्रेटेड LED DRLs और ग्लॉस ब्लैक ट्रिम देखने को मिलेगा। नए डिजाइन का बंपर, बड़े एयर इनटेक, नए अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेललैंप भी मिल सकते हैं। केबिन में 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग और Type-C पोर्ट मिल सकते हैं।

360-डिग्री कैमरा और सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग भी दिए जा सकते हैं। इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 86PS और 113Nm के साथ मिलेगा। CNG वर्जन 75.5PS और 96.5Nm आउटपुट देगा। दोनों इंजन के साथ फेसलिफ्ट में भी 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलता रहेगा।

Tata Tigor.ev Facelift पेट्रोल टिगोर के साथ कंपनी इसका इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट भी ला सकती है। 2019 में लॉन्च होने के बाद पहली बार इसमें बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इसमें ICE मॉडल जैसा नया फ्रंट डिजाइन, स्लिम LED DRLs, नए बंपर, LED हेडलैंप, एयरो-एफिशिएंट अलॉय व्हील्स और नए टेललैंप मिल सकते हैं। केबिन में 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। पावरट्रेन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें 26kWh का मिल सकता है। इसकी क्लेम्ड रेंज करीब 315km की हो सकती है।