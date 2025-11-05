तोहफा! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को डिलीवर होगी सिएरा SUV की पहली बैच, विश्व कप जीत पर टाटा का बड़ा ऐलान
संक्षेप: ICC महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को टाटा ने खास तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्द लॉन्च होने वाली नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) की पहली बैच गिफ्ट की जाएगी।
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए ICC महिला विश्व कप 2025 जीत लिया है और अब उनके इस शानदार कारनामे का जश्न मनाने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) ने एक बेहद खास तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्द लॉन्च होने वाली नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) की पहली खेप भेंट की जाएगी। टीम की हर सदस्य को सिएरा (Sierra) का टॉप-एंड मॉडल गिफ्ट किया जाएगा, जो उनके जज्बे, मेहनत और देश के लिए उनके योगदान की प्रतीक होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स (Tata Motors) का यह कदम सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि महिला टीम के साहस और संघर्ष की कहानी को सलाम है। जिस तरह नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) अपने आइकॉनिक अंदाज में वापसी कर रही है, उसी तरह हमारी महिला टीम ने भी अपने जुनून और जिद से देश का नाम ऊंचा किया है।
कंपनी ने इस अवसर पर कहा कि यह दो लीजेंड्स का मिलन है, एक कार और एक टीम, दोनों भारत के गर्व का प्रतीक। शैलेश चंद्र (MD & CEO, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड) ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने अद्भुत प्रदर्शन और विश्वकप जीत के साथ पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है।
टाटा सिएरा (Tata Sierra) की दमदार वापसी
नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक बोल्ड, दमदार और टाइमलेस SUV है, जो 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही है। सिएरा (Sierra) का नाम भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एक आइकॉनिक मॉडल के रूप में दर्ज है और अब इसका नया अवतार मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ वापसी कर रहा है।
यह पहल क्यों खास?
यह देश की महिला खिलाड़ियों के समर्पण और जुनून को सम्मानित करने का एक शानदार तरीका है। इसके साथ ही यह टाटा मोटर्स (Tata Motors) जैसी भारतीय ब्रांड द्वारा मेड-इन-इंडिया भावना का उत्सव है। न्यू सिएरा (Sierra) लॉन्च के लिए एक भावनात्मक और प्रेरणादायक शुरुआत है।
