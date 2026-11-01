दिवाली से पहले इन 6 इलेक्ट्रिक कारों पर शानदार डील, 3.35 लाख रुपये तक का फायदा

दिवाली से पहले इलेक्ट्रिक कारों पर शानदार डील्स दी जा रही हैं। डील में आप टाटा, हुंडई, किआ और एमजी की इलेक्ट्रिक कारों को 3.35 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन ऑफर के बारे में।

दिवाली से पहले नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारों पर दिवाली से पहले शानदार डील दी जा रही हैं। इन ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस के साथ लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बेनिफिट भी शामिल हैं। हालांकि, कुछ ऑफर्स सेलेक्टेड वेरिएंट या पुराने स्टॉक पर ही मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली को नई कार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन डील के बारे में।

1. टाटा कर्व ईवी: 3.35 लाख रुपये तक का फायदा टाटा कर्व ईवी की कीमत 17.19 लाख से 19.69 लाख रुपये के बीच है। इसके प्री-सीरीज X मॉडल पर सबसे ज्यादा 3.35 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 3 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। प्री-सीरीज X Creative वेरिएंट पर टोटल बेनिफिट 2.85 लाख रुपये तक है। वहीं, सीरीज X वेरिएंट पर 65,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है, जिसमें 35,000 रुपये का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपये का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 45kWh और 55kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है।

2. टाटा हैरियर ईवी: 2.75 लाख रुपये तक की छूट टाटा हैरियर ईवी की कीमत 21.79 लाख से 29.29 लाख रुपये के बीच है। इसके Fearless+ और Empowered वेरिएंट पर 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपये का इंटरवेंशन ऑफर, 75,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 1 लाख रुपये तक का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। Adventure वेरिएंट पर टोटल बेनिफिट 2.5 लाख रुपये तक है। वहीं, टॉप Empowered AWD Stealth 75 ACFC वेरिएंट पर यह बेनिफिट 2.25 लाख रुपये तक हो जाता है। हैरियर ईवी में 65kWh और 75kWh बैटरी पैक मिलते हैं। इसके 75kWh RWD वर्जन की क्लेम्ड रेंज 627km और AWD वर्जन की क्लेम्ड रेंज 622km है। 65kWh मॉडल की रेंज 538km तक है।

3. MG ZS ईवी: 2.7 लाख रुपये तक का फायदा MG ZS ईवी की कीमत 17.99 लाख से 20.75 रुपये लाख के बीच है। इसके Executive वेरिएंट पर 1.8 लाख, Executive Pro पर 1.85 लाख और Exclusive Plus और Essence वेरिएंट पर 2.15 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। सभी वेरिएंट पर 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है। इसके अलावा किसी मौजूदा MG कार मालिक के रेफरल से गाड़ी खरीदने पर 15,000 रुपये का अडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये कीमत का फ्री चार्जर भी दिया जा रहा है। इस तरह टोटल बेनिफिट 2.35 लाख से 2.7 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।

4. किआ कैरेंस क्लैविस ईवी: 75,000 रुपये तक का फायदा किआ कैरेंस क्लैविस ईवी की कीमत 18.04 लाख से 25 लाख रुपये के बीच है। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी पर 75,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट, 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 15,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस में से किसी एक का ही फायदा उठाया जा सकता है। इसमें 42kWh और 51.4kWh बैटरी पैक के ऑप्शन हैं। इनकी क्लेम्ड रेंज 490km तक है।

5. हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: 65,000 रुपये तक की छूट हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 18.03 लाख से 23.82 लाख रुपये के बीच है। इसके Smart(O) Long Range HC और Excellence Long Range HC वेरिएंट पर 65,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। बाकी वेरिएंट पर 50,000 रुपये तक का बेनिफिट है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, बुकिंग बोनस और अपग्रेड बेनिफिट शामिल हैं। एसयूवी में 42kWh और 51.4kWh बैटरी पैक मिलते हैं।

6. टाटा नेक्सॉन ईवी: 45,000 रुपये तक का फायदा टाटा नेक्सॉन ईवी की कीमत 12.49 लाख से 17.89 लाख रुपये के बीच है। इसके सभी वेरिएंट पर 45,000 रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के साथ आती है। 45kWh वर्जन की ARAI सर्टिफाइड रेंज 489km तक है, जबकि 30kWh वर्जन की रेंज 275km तक है।