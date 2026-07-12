टाटा का मेगा प्लान! 20% मार्केट पर कब्जे की तैयारी, लॉन्च करेगी 26 नई कारें; जानिए डिटेल्स

टाटा मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। अब कंपनी ने FY2031 तक अपनी सालाना बिक्री को करीब दोगुना करके 12 लाख यूनिट्स तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

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देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में शानदार ग्रोथ दिखाई है। बता दें कि FY2020 में टाटा ने 1.33 लाख कारें बेची थीं। वहीं, FY2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 6.40 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया। अब कंपनी ने FY2031 तक अपनी सालाना बिक्री को करीब दोगुना करके 12 लाख यूनिट्स तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

मार्केट शेयर 20% करने का लक्ष्य टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी की 81वीं सालाना बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी का लक्ष्य पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा 14.2 से बढ़ाकर 20 पर्सेंट करना है। इसके लिए कंपनी अगले कुछ सालों में 6 नई कारें और 20 से ज्यादा फेसलिफ्ट मॉडल मार्केट में उतारेगी। इसके अलावा, कंपनी कई नए सेगमेंट में भी एंट्री करेगी।

जल्द आएंगी 6 नई कारें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा ने बैठक में बताया कि नए मॉडल्स के आने से टाटा मोटर्स की पहुंच 80 पर्सेंट से ज्यादा कार मार्केट तक हो जाएगी। कंपनी का लक्ष्य हर कार सेगमेंट में कम से कम 25 पर्सेंट हिस्सेदारी हासिल करने का है। जिन 6 नई कारों को लाने की तैयारी है, उनमें से तीन कारें बिल्कुल नए सेगमेंट में होंगी, जहां टाटा अभी मौजूद नहीं है। इनमें दो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) कारें होंगी और एक पेट्रोल-डीजल (ICE) मॉडल होगा।

इन कारों पर होगा ज्यादा जोर टाटा मोटर्स की इस नई रणनीति में सबसे बड़ा फोकस सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों पर रहने वाला है। कंपनी का अनुमान है कि FY2031 तक भारतीय कार मार्केट में बिकने वाली कुल कारों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 45 पर्सेंट से ज्यादा हो जाएगी। टाटा को उम्मीद है कि FY2026 से FY2031 के बीच उसकी कुल ग्रोथ में 47 पर्सेंट हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों की, 35 पर्सेंट सीएनजी कारों की और सिर्फ 18 पर्सेंट हिस्सेदारी पेट्रोल-डीजल कारों की होगी।