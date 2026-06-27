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Tata से लेकर Hyundai तक; इस साल आ रही हैं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसे देखते हुए आने वाले महीनों में मार्केट में कई शानदार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं।

Tata से लेकर Hyundai तक; इस साल आ रही हैं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च
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भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कार कंपनियां इस साल कई बड़े धमाके करने की तैयारी में हैं। आने वाले महीनों में मार्केट में कई शानदार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं। इस लिस्ट में टाटा, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान और एमजी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। क्या आप भी इस साल एक नई और कड़क एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो इन 5 अपकमिंग मॉडल्स की डिटेल्स आपके बड़े काम आ सकती हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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Volvo EX30
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टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक सिएरा को बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में ला रही है। कंपनी आगामी 30 जून को ऑफिशियली इस एसयूवी से पर्दा उठाने जा रही है। इसका लुक काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा होगा। वहीं, इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें बंद ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस एसयूवी में कंपनी ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी देगी, जिसे QWD नाम दिया गया है। इसमें हैरियर ईवी की तरह 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिलेंगे।

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निसान टेक्टॉन टर्बो

निसान इंडिया आगामी 9 जुलाई, 2026 को अपनी नई मिड-साइज एसयूवी 'टेक्टॉन' लॉन्च करने वाली है। यह गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर का ही एक बदला हुआ रूप । इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दो धांसू टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा होगी।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड

रेनॉल्ट ने नई डस्टर को मार्केट में उतार दिया है। इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। अब कंपनी इस फेस्टिव सीजन के आसपास इसका सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला 'हाइब्रिड' वैरिएंट लॉन्च करेगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि बड़े शहरों के 40 पर्सेंट ग्राहकों ने इसी वैरिएंट को चुना है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। कंपनी का दावा है कि शहर में यह कार 80 पर्सेंट समय सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगी।

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हुंडई बेयॉन

हुंडई भारत के लिए एक नई क्रॉसओवर एसयूवी पर काम कर रही है। इसे 'बेयॉन' पर तैयार किया जा रहा है। इसका कोडनेम 'BC4i' है। इसमें हुंडई की बड़ी कारों की तरह स्लीक LED DRLs और स्प्लिट हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा। इसे खासतौर पर भारतीय मार्केट के लिए बनाया जा रहा है। यह नया इंजन हाइब्रिड तकनीक को भी सपोर्ट करेगा, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज देगा।

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एमजी स्टारलाइट 560

एमजी मोटर्स इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। वुलींग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड इस बड़ी एसयूवी का मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों से होगा। इसके केबिन में 12.8-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इसके हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh का बैटरी पैक मिलेगा। यह सेटअप मिलकर 197 hp की पावर और 230 Nm का दमदार टॉर्क जेनरेट करेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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