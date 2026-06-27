Tata से लेकर Hyundai तक; इस साल आ रही हैं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसे देखते हुए आने वाले महीनों में मार्केट में कई शानदार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं।

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भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कार कंपनियां इस साल कई बड़े धमाके करने की तैयारी में हैं। आने वाले महीनों में मार्केट में कई शानदार पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं। इस लिस्ट में टाटा, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान और एमजी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। क्या आप भी इस साल एक नई और कड़क एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो इन 5 अपकमिंग मॉडल्स की डिटेल्स आपके बड़े काम आ सकती हैं।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक सिएरा को बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में ला रही है। कंपनी आगामी 30 जून को ऑफिशियली इस एसयूवी से पर्दा उठाने जा रही है। इसका लुक काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा होगा। वहीं, इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें बंद ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस एसयूवी में कंपनी ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी देगी, जिसे QWD नाम दिया गया है। इसमें हैरियर ईवी की तरह 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिलेंगे।

निसान टेक्टॉन टर्बो निसान इंडिया आगामी 9 जुलाई, 2026 को अपनी नई मिड-साइज एसयूवी 'टेक्टॉन' लॉन्च करने वाली है। यह गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर का ही एक बदला हुआ रूप । इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर के दो धांसू टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा होगी।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड रेनॉल्ट ने नई डस्टर को मार्केट में उतार दिया है। इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। अब कंपनी इस फेस्टिव सीजन के आसपास इसका सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला 'हाइब्रिड' वैरिएंट लॉन्च करेगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि बड़े शहरों के 40 पर्सेंट ग्राहकों ने इसी वैरिएंट को चुना है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। कंपनी का दावा है कि शहर में यह कार 80 पर्सेंट समय सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगी।

हुंडई बेयॉन हुंडई भारत के लिए एक नई क्रॉसओवर एसयूवी पर काम कर रही है। इसे 'बेयॉन' पर तैयार किया जा रहा है। इसका कोडनेम 'BC4i' है। इसमें हुंडई की बड़ी कारों की तरह स्लीक LED DRLs और स्प्लिट हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा। इसे खासतौर पर भारतीय मार्केट के लिए बनाया जा रहा है। यह नया इंजन हाइब्रिड तकनीक को भी सपोर्ट करेगा, जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज देगा।