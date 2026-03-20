इन 5 CNG कारों की डिग्गी में मिलेगी सामान रखने की भरपूर जहग, कीमत ₹5.49 लाख से शुरू; देखें पूरी लिस्ट

Mar 20, 2026 09:54 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच सीएनजी कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, लंबे समय से सीएनजी कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'बूट स्पेस' यानी डिग्गी की खाली जगह रही है।

भारतीय ग्राहकों के बीच सीएनजी कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और सीएनजी का किफायती होना है। हालांकि, लंबे समय से सीएनजी कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'बूट स्पेस' यानी डिग्गी की खाली जगह रही है। पुरानी सीएनजी कारों में एक बड़ा सिलेंडर पूरी डिग्गी घेर लेता था जिससे सफर के दौरान सामान रखने की जगह नहीं बचती थी। लेकिन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में 'ट्विन सिलेंडर' (Twin Cylinder) टेक्नोलॉजी ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं 10 लाख रुपये के बजट में 5 सीएनजी कारों के बारे में जो माइलेज के साथ-साथ स्पेस में भी नंबर-1 हो।

टाटा टिगोर iCNG टाटा टिगोर इस लिस्ट में सबसे शानदार ऑप्शन है। इसमें कंपनी ने ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे इसका बूट स्पेस दूसरी सीएनजी कारों की तुलना में काफी ज्यादा और इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.68 लाख रुपये है।

टाटा पंच iCNG अगर आप एसयूवी के शौकीन हैं तो टाटा पंच iCNG एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें न सिर्फ हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, बल्कि ट्विन-सिलेंडर सेटअप के कारण डिग्गी में काफी जगह भी बचती है। करीब 6.70 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार खराब रास्तों और शहर की भीड़भाड़, दोनों के लिए सही है। इसमें सेफ्टी के साथ-साथ सामान रखने की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

हुंडई एक्सटर Hy-CNG डुओ हुंडई ने अपनी माइक्रो-एसयूवी एक्सटर को 'Hy-CNG डुओ' टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है। इसमें भी दो छोटे सिलेंडरों का उपयोग किया गया है, जिससे बूट फ्लोर फ्लैट रहता है और सामान रखने में आसानी होती है। लगभग 6.95 लाख रुपये से शुरू होने वाली यह कार फीचर्स से भरपूर है। जो लोग टाटा से अलग कुछ प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए यह एक सॉलिड ऑप्शन है।

टाटा अल्ट्रोज iCNG टाटा अल्ट्रोज देश की सबसे सेफेस्ट और प्रीमियम हैचबैक में से एक है। इसके सीएनजी वैरिएंट में कंपनी ने ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर इसे और भी खास बना दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.22 लाख रुपये है। यह देखने में बेहद स्टाइलिश है। अल्ट्रोज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लग्जरी इंटीरियर और बेहतर केबिन स्पेस के साथ सीएनजी की बचत चाहते हैं।