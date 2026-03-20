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इन 5 CNG कारों की डिग्गी में मिलेगी सामान रखने की भरपूर जहग, कीमत ₹5.49 लाख से शुरू; देखें पूरी लिस्ट

Mar 20, 2026 09:54 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच सीएनजी कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, लंबे समय से सीएनजी कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'बूट स्पेस' यानी डिग्गी की खाली जगह रही है।

इन 5 CNG कारों की डिग्गी में मिलेगी सामान रखने की भरपूर जहग, कीमत ₹5.49 लाख से शुरू; देखें पूरी लिस्ट

भारतीय ग्राहकों के बीच सीएनजी कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और सीएनजी का किफायती होना है। हालांकि, लंबे समय से सीएनजी कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'बूट स्पेस' यानी डिग्गी की खाली जगह रही है। पुरानी सीएनजी कारों में एक बड़ा सिलेंडर पूरी डिग्गी घेर लेता था जिससे सफर के दौरान सामान रखने की जगह नहीं बचती थी। लेकिन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में 'ट्विन सिलेंडर' (Twin Cylinder) टेक्नोलॉजी ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं 10 लाख रुपये के बजट में 5 सीएनजी कारों के बारे में जो माइलेज के साथ-साथ स्पेस में भी नंबर-1 हो।

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टाटा टिगोर iCNG

टाटा टिगोर इस लिस्ट में सबसे शानदार ऑप्शन है। इसमें कंपनी ने ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे इसका बूट स्पेस दूसरी सीएनजी कारों की तुलना में काफी ज्यादा और इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.68 लाख रुपये है।

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टाटा पंच iCNG

अगर आप एसयूवी के शौकीन हैं तो टाटा पंच iCNG एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें न सिर्फ हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, बल्कि ट्विन-सिलेंडर सेटअप के कारण डिग्गी में काफी जगह भी बचती है। करीब 6.70 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार खराब रास्तों और शहर की भीड़भाड़, दोनों के लिए सही है। इसमें सेफ्टी के साथ-साथ सामान रखने की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

हुंडई एक्सटर Hy-CNG डुओ

हुंडई ने अपनी माइक्रो-एसयूवी एक्सटर को 'Hy-CNG डुओ' टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है। इसमें भी दो छोटे सिलेंडरों का उपयोग किया गया है, जिससे बूट फ्लोर फ्लैट रहता है और सामान रखने में आसानी होती है। लगभग 6.95 लाख रुपये से शुरू होने वाली यह कार फीचर्स से भरपूर है। जो लोग टाटा से अलग कुछ प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए यह एक सॉलिड ऑप्शन है।

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टाटा अल्ट्रोज iCNG

टाटा अल्ट्रोज देश की सबसे सेफेस्ट और प्रीमियम हैचबैक में से एक है। इसके सीएनजी वैरिएंट में कंपनी ने ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी देकर इसे और भी खास बना दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.22 लाख रुपये है। यह देखने में बेहद स्टाइलिश है। अल्ट्रोज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लग्जरी इंटीरियर और बेहतर केबिन स्पेस के साथ सीएनजी की बचत चाहते हैं।

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टाटा टियागो iCNG

टाटा टियागो ने ही भारतीय मार्केट में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया है। यह एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 5.49 लाख रुपये है। छोटे साइज के बावजूद, फ्लैट बूट फ्लोर की वजह से इसमें अपने सेगमेंट की दूसरी सीएनजी कारों के मुकाबले ज्यादा सामान आता है। यह शहर में ड्राइविंग के लिए आसान और पहली कार खरीदने वालों के लिए सबसे किफायती ऑप्शन है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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