Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata tigor received only 488 customers in november 2025 sales drop 43 percent
टाटा की इस सस्ती कार से भी रुठे ग्राहक, बीते महीने 500 से भी कम लोगों ने खरीदा; कीमत ₹6 लाख से कम

टाटा की इस सस्ती कार से भी रुठे ग्राहक, बीते महीने 500 से भी कम लोगों ने खरीदा; कीमत ₹6 लाख से कम

संक्षेप:

टाटा टिगोर (Tata Tigor) को बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में सिर्फ 488 ग्राहक ही मिले। इस दौरान टाटा टिगोर की बिक्री में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। टिगोर बीते महीने कंपनी की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही।

Dec 12, 2025 10:09 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Auraarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में भी टाटा की कारों को करीब 60,000 ग्राहक मिले। इस दौरान कंपनी की नंबर-1 कार टाटा नेक्सन को 22,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान टाटा टिगोर (Tata Tigor) को सिर्फ 488 ग्राहक ही मिले। इस दौरान टाटा टिगोर की बिक्री में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बिक्री में इस गिरावट की वजह से टाटा टिगोर बीते महीने कंपनी की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही। बता दें कि इनमें टिगोर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। आइए जानते हैं टाटा टिगोर की खासियत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

धांसू हैं कार के फीचर्स

टाटा टिगोर में ग्राहकों को 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी बूट स्पेस 419 लीटर का है जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 5.98 - 8.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा टिगोर में 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स ऑप्शन में आता है। कंपनी इसका CNG वर्जन भी ऑफर करती है जो माइलेज के मामले में ज्यादा किफायती है। बता दें कि कंपनी टिगोर के पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19 किमी और सीएनजी पर 26 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।

इतनी है कार की कीमत

भारतीय मार्केट में टाटा टिगोर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख से टॉप मॉडल में 8.74 लाख रुपये तक जाती है। टाटा टिगोर का मुकाबला मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी कारों से होता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।