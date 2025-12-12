टाटा की इस सस्ती कार से भी रुठे ग्राहक, बीते महीने 500 से भी कम लोगों ने खरीदा; कीमत ₹6 लाख से कम

संक्षेप: टाटा टिगोर (Tata Tigor) को बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में सिर्फ 488 ग्राहक ही मिले। इस दौरान टाटा टिगोर की बिक्री में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। टिगोर बीते महीने कंपनी की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही।

Dec 12, 2025 10:09 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में भी टाटा की कारों को करीब 60,000 ग्राहक मिले। इस दौरान कंपनी की नंबर-1 कार टाटा नेक्सन को 22,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान टाटा टिगोर (Tata Tigor) को सिर्फ 488 ग्राहक ही मिले। इस दौरान टाटा टिगोर की बिक्री में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बिक्री में इस गिरावट की वजह से टाटा टिगोर बीते महीने कंपनी की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही। बता दें कि इनमें टिगोर का इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। आइए जानते हैं टाटा टिगोर की खासियत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं कार के फीचर्स टाटा टिगोर में ग्राहकों को 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी बूट स्पेस 419 लीटर का है जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा टिगोर में 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स ऑप्शन में आता है। कंपनी इसका CNG वर्जन भी ऑफर करती है जो माइलेज के मामले में ज्यादा किफायती है। बता दें कि कंपनी टिगोर के पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19 किमी और सीएनजी पर 26 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।