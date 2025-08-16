tata tigor is getting a discount of up to rs 60000 in august 2025 खुशखबरी: 60000 रुपये सस्ते में मिल रही टाटा की ये कार, कीमत ₹7 लाख से कम; ऑफर अगस्त तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
खुशखबरी: 60000 रुपये सस्ते में मिल रही टाटा की ये कार, कीमत ₹7 लाख से कम; ऑफर अगस्त तक वैलिड

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सेडान टिगोर पर इस दौरान 60,000 रुपये तक की जबरदस्त छूट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:18 PM
Tata Tigorarrow

अगर आप अगस्त महीने में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सेडान टिगोर पर इस दौरान 60,000 रुपये तक की जबरदस्त छूट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा टिगोर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर टाटा टिगोर में 10.25-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है। डैशबोर्ड का डुअल-टोन डिजाइन, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और आरामदायक सीटें इसके केबिन को प्रीमियम फील देते हैं। वहीं, म्यूजिक लवर्स के लिए 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और ड्राइविंग के लिए सेमी-डिजिटल क्लस्टर भी दिया गया है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अब पावरट्रेन की बात करें तो टाटा टिगोर में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86bhp पावर देता है। वहीं, इसका CNG वर्जन 26 km/kg तक का माइलेज देता है। ग्राहकों को कार में मेनुअल के साथ AMT दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में टाटा टिगोर की एक्स-शोरूम कीमत 6.54 लाख से शुरू होकर 10.63 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

