जीएसटी के घटते ही 81,000 रुपये तक सस्ती हो गई टाटा की ये कार, 26 km का है माइलेज; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर सेडान टाटा टिगोर (Tata Tigor) पर बड़ा प्राइस कट अनाउंस किया है। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब टिगोर के अलग-अलग मॉडल्स पर ग्राहकों को 81,000 रुपये तक की बचत मिल रही है। यानी अब यह स्टाइलिश और सेफ्टी से भरपूर सेडान पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। यानी अब नई कीमतों के साथ यह फैमिली कार के तौर पर और भी बेहतर डील साबित हो रही है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा टिगोर पर मिल रहे जीएसटी छूट के बारे में विस्तार से।

टाटा टिगोर वैरिएंट्स जीएसटी छूट रुपये में Tigor (P) XM 51,000 Tigor (P) XT 58,000 Tigor (P) XTA 63,000 Tigor (P) XZ 63,000 Tigor (P) XZA 67,000 Tigor (P) XZ+ 68,000 Tigor (P) XZ+ Lux 72,000 Tigor (P) XZA+ 73,000 Tigor XT CNG 66,000 Tigor XZ CNG 72,000 Tigor XZA CNG 76,000 Tigor XZ+ CNG 77,000 Tigor XZ+ Lux CNG 81,000 Tigor XZA+ CNG 81,000

धांसू हैं कार के फीचर्स टाटा टिगोर में ग्राहकों को 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी बूट स्पेस 419 लीटर का है जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।