tata tigor gst price reduction varies by model up to rs 81000

जीएसटी के घटते ही 81,000 रुपये तक सस्ती हो गई टाटा की ये कार, 26 km का है माइलेज; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर सेडान टाटा टिगोर (Tata Tigor) पर बड़ा प्राइस कट अनाउंस किया है। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब टिगोर के अलग-अलग मॉडल्स पर ग्राहकों को 81,000 रुपये तक की बचत मिल रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:50 PM
Tata Tigorarrow

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर सेडान टाटा टिगोर (Tata Tigor) पर बड़ा प्राइस कट अनाउंस किया है। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब टिगोर के अलग-अलग मॉडल्स पर ग्राहकों को 81,000 रुपये तक की बचत मिल रही है। यानी अब यह स्टाइलिश और सेफ्टी से भरपूर सेडान पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। यानी अब नई कीमतों के साथ यह फैमिली कार के तौर पर और भी बेहतर डील साबित हो रही है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा टिगोर पर मिल रहे जीएसटी छूट के बारे में विस्तार से।

टाटा टिगोर वैरिएंट्सजीएसटी छूट रुपये में
Tigor (P) XM51,000
Tigor (P) XT58,000
Tigor (P) XTA63,000
Tigor (P) XZ63,000
Tigor (P) XZA67,000
Tigor (P) XZ+68,000
Tigor (P) XZ+ Lux72,000
Tigor (P) XZA+73,000
Tigor XT CNG66,000
Tigor XZ CNG72,000
Tigor XZA CNG76,000
Tigor XZ+ CNG77,000
Tigor XZ+ Lux CNG81,000
Tigor XZA+ CNG81,000

धांसू हैं कार के फीचर्स

टाटा टिगोर में ग्राहकों को 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी बूट स्पेस 419 लीटर का है जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा टिगोर में 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स ऑप्शन में आता है। कंपनी इसका CNG वर्जन भी ऑफर करती है जो माइलेज के मामले में ज्यादा किफायती है। बता दें कि कंपनी टिगोर के पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19 किमी और सीएनजी पर 26 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।

Tata Motors Car Auto News Hindi

