इसे मिला टाटा की सबसे कम बिकने वाली कार का टैग, कीमत सिर्फ ₹6 लाख; जानिए क्यों घट रही डिमांड
टाटा टिगोर (Tata Tigor) को बीते महीने सिर्फ 968 लोगों ने खरीदा। इस तरह बिक्री में 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ टिगोर बीते महीने टाटा की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही।
भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टाटा पंच और नेक्सन को 10,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की पॉपुलर सेडान टाटा टिगोर (Tata Tigor) को निराशा हाथ लगी। बता दें कि टाटा टिगोर को बीते महीने सिर्फ 968 लोगों ने खरीदा। इस तरह बिक्री में 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ टिगोर बीते महीने टाटा की सबसे कम बिकने वाली मॉडल रही। आइए जानते हैं टाटा टिगोर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं कार के फीचर्स
टाटा टिगोर में ग्राहकों को 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी बूट स्पेस 419 लीटर का है जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Hyundai Aura
₹ 6.54 - 9.11 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.84 - 10.19 लाख
Honda Amaze
₹ 8.1 - 11.2 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
इतनी है कीमत
अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा टिगोर में 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स ऑप्शन में आता है। कंपनी इसका CNG वर्जन भी ऑफर करती है जो माइलेज के मामले में ज्यादा किफायती है। कीमत की बात करें तो टाटा टिगोर की एक्स-शोरूम प्राइस करीब 6 लाख से शुरू होकर टॉप वैरिएंट में 8.50 लाख रुपये तक जाती है।
क्या है डिमांड में कमी की वजह
कार एक्सपर्ट्स का मानना है कि टिगोर की कमजोर परफॉर्मेंस के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की पसंद अब तेजी से एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो रही है जिसकी वजह से सेडान की डिमांड कम हो रही है। इसके अलावा, टिगोर के डिजाइन और फीचर्स को लंबे समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला जिससे यह मार्केट में थोड़ा पुरानी लगने लगी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।