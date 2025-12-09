Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Tigor Discounts Rs. 55,000 In December 2025
डिजायर से ₹76000 और ऑरा से ₹49000 सस्ती इस सेडान पर आया ₹55000 का डिस्काउंट; कीमत ₹5.49 लाख

डिजायर से ₹76000 और ऑरा से ₹49000 सस्ती इस सेडान पर आया ₹55000 का डिस्काउंट; कीमत ₹5.49 लाख

संक्षेप:

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी दिसंबर में इस सस्ती सेडान पर ईयरएंड डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2024 स्टॉक पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा।

Dec 09, 2025 05:18 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी दिसंबर में इस सस्ती सेडान पर ईयरएंड डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2024 स्टॉक पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, MY2025 टिगोर पर कुल 35,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान की एक्स-शोरूम कीमतें 5.49 लाख से 8.74 लाख रुपए के बीच हैं। इस कार को CNG वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2025 टाटा टिगोर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 टिगोर के एक्सटीरियर की तरफ हल्के स्टाइलिंग चेंजेस किए गए हैं। ग्रिल और फ्रंट बंपर में मामूली डिजाइन अपडेट किए गए हैं और कुछ वैरिएंट में छोटा बूटलिड स्पॉइलर दिया गया है। एलॉय व्हील का डिजाइन वही है, लेकिन हाइपरस्टाइल व्हील का लुक बदला हुआ है। इंटीरियर थीम नई है और सभी वैरिएंट अब नए एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ आते हैं, जिसमें हायर ट्रिम्स में डुअल-टोन लेदर फिनिश है।

read moreये भी पढ़ें:
₹4.57 लाख की इस कार पर आया ₹55000 का डिस्काउंट, इस महीने इतने में मिल रही

वैरिएंट अपग्रेड की बात करें तो 2025 टिगोर XT में 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और अन्य फीचर्स दिए गए हैं। 2025 टिगोर में दो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके टॉप ट्रिम में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा दिया है। इसमें नया इंटीरियर शेड और ज्यादा कम्फर्ट का भी ध्यान रखा गया है।

read moreये भी पढ़ें:
टाटा का ये 'पंच' अच्छा है, ₹5.50 लाख की SUV ₹75000 हो गई सस्ती

नई टिगोर XZ में डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैंप, 15 इंच के हाइपरस्टाइल व्हील, अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ 7-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले दिया गया है। बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता है। टिगोर, डिजायर से 76 हजार और ऑरा से 49 हजार सस्ती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।