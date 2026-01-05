Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Tigor Discount Rs 60,000 In January 2026
डिजायर, ऑरा को टक्कर देने वाली ये सेडान हो गई सस्ती, कंपनी दे रही ₹60000 की छूट; कीमत ₹5.49 लाख

डिजायर, ऑरा को टक्कर देने वाली ये सेडान हो गई सस्ती, कंपनी दे रही ₹60000 की छूट; कीमत ₹5.49 लाख

संक्षेप:

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी जनवरी में इस सस्ती सेडान पर डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 60,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2025 स्टॉक पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।

Jan 05, 2026 02:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Tata Tigorarrow

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी जनवरी में इस सस्ती सेडान पर डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 60,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2025 स्टॉक पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, MY2026 टिगोर पर कुल 35,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान की एक्स-शोरूम कीमतें 5.49 लाख से 8.74 लाख रुपए के बीच हैं। इस कार को CNG वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। ये कार पेट्रोल, iCNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी मिलती है।

2025 टाटा टिगोर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 टिगोर के एक्सटीरियर की तरफ हल्के स्टाइलिंग चेंजेस किए गए हैं। ग्रिल और फ्रंट बंपर में मामूली डिजाइन अपडेट किए गए हैं और कुछ वैरिएंट में छोटा बूटलिड स्पॉइलर दिया गया है। एलॉय व्हील का डिजाइन वही है, लेकिन हाइपरस्टाइल व्हील का लुक बदला हुआ है। इंटीरियर थीम नई है और सभी वैरिएंट अब नए एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ आते हैं, जिसमें हायर ट्रिम्स में डुअल-टोन लेदर फिनिश है।

ये भी पढ़ें:टाटा की सबसे सस्ती कार पर आया ₹60000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.57 लाख

वैरिएंट अपग्रेड की बात करें तो 2025 टिगोर XT में 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और अन्य फीचर्स दिए गए हैं। 2025 टिगोर में दो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके टॉप ट्रिम में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा दिया है। इसमें नया इंटीरियर शेड और ज्यादा कम्फर्ट का भी ध्यान रखा गया है।

ये भी पढ़ें:कंपनी की ये नंबर-1 SUV अब हो गई महंगी, पहले ₹7.54 लाख की कीमत

नई टिगोर XZ में डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैंप, 15 इंच के हाइपरस्टाइल व्हील, अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ 7-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले दिया गया है। बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता है। टिगोर, डिजायर, ऑरा और वरना से बहुत सस्ती सेडान भी है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Auto News Hindi

