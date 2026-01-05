डिजायर, ऑरा को टक्कर देने वाली ये सेडान हो गई सस्ती, कंपनी दे रही ₹60000 की छूट; कीमत ₹5.49 लाख
टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी जनवरी में इस सस्ती सेडान पर डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 60,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2025 स्टॉक पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।
टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर पर इस महीने गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी जनवरी में इस सस्ती सेडान पर डिस्काउंट के चलते ग्राहकों को पूरे 60,000 रुपए का फायदा दे रही है। ग्राहकों को टिगोर के MY2025 स्टॉक पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, MY2026 टिगोर पर कुल 35,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान की एक्स-शोरूम कीमतें 5.49 लाख से 8.74 लाख रुपए के बीच हैं। इस कार को CNG वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। ये कार पेट्रोल, iCNG और इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी मिलती है।
2025 टाटा टिगोर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
2025 टिगोर के एक्सटीरियर की तरफ हल्के स्टाइलिंग चेंजेस किए गए हैं। ग्रिल और फ्रंट बंपर में मामूली डिजाइन अपडेट किए गए हैं और कुछ वैरिएंट में छोटा बूटलिड स्पॉइलर दिया गया है। एलॉय व्हील का डिजाइन वही है, लेकिन हाइपरस्टाइल व्हील का लुक बदला हुआ है। इंटीरियर थीम नई है और सभी वैरिएंट अब नए एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ आते हैं, जिसमें हायर ट्रिम्स में डुअल-टोन लेदर फिनिश है।
वैरिएंट अपग्रेड की बात करें तो 2025 टिगोर XT में 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और अन्य फीचर्स दिए गए हैं। 2025 टिगोर में दो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके टॉप ट्रिम में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा दिया है। इसमें नया इंटीरियर शेड और ज्यादा कम्फर्ट का भी ध्यान रखा गया है।
नई टिगोर XZ में डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैंप, 15 इंच के हाइपरस्टाइल व्हील, अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ 7-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले दिया गया है। बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता है। टिगोर, डिजायर, ऑरा और वरना से बहुत सस्ती सेडान भी है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
