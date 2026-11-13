भारत में बंद होते ही इस कार की बिक्री 334 यूनिट पर सिमटी, सिर्फ 5.55 लाख थी कीमत; CNG से भी थी लैस
ये कार अब कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है। इसे सिर्फ कंपनी की उन डीलरिशप से खरीदा जा सकता है जहां पर इसका स्टॉक बचा है। टिगोर की आखिरी एक्स-शोरूम कीमतें 5.55 लाख रुपए से 8.84 लाख रुपए तक थीं।
टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल कारों की लिस्ट में टिगोर भी शामिल हैं। हालांकि, अब कंपनी इस बंद कर चुकी है। या यूं कहा जाए कि कंपनी इसे अपनी ऑल न्यू एरिस से रिप्लेस कर चुकी है। ऐसे में अक्टूबर 2026 की सेल के दौरान कंपनी की बिक्री में 2 चेंजेस देखने को मिले। पहला ये कि टिगोर के बंद होते ही इसकी बिक्री धड़ाम से गिर गई। इसे बीते महीने महज 334 ग्राहक ही मिले। इतनी यूनिट भी इस वजह से बिकी क्योंकि डीलर टिगोर के बचे स्टॉक पर शानदार डिस्काउंट दे रहे हैं। वहीं, न्यू एरिस की 4,005 यूनिट बिकीं। यानी एरिस को ग्राहकों को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला।
बता दें कि टिगोर अब कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है। इसे सिर्फ कंपनी की उन डीलरिशप से खरीदा जा सकता है जहां पर इसका स्टॉक बचा है। टिगोर की आखिरी एक्स-शोरूम कीमतें 5.55 लाख रुपए से 8.84 लाख रुपए तक थीं। जबकि, कंपनी ने एरिस को 5.30 लाख रुपए की एक्स-शोरूम पर लॉन्च किया है। ये टिगोर की तुलना में लुक वाइज ज्यादा बेहतर और कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसे ट्विन CNG सिलेंडर के साथ खरीद सकते हैं। टिगोर में भी CNG ऑप्शन मिलता था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.67 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.31 - 9.54 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
|टाटा मोटर्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|YoY %
|MoM %
|नेक्सन
|21,966
|22,083
|-1%
|7%
|पंच
|20,525
|16,810
|22%
|1%
|टियागो
|8,043
|8,850
|-9%
|14%
|सिएरा
|7,205
|0
|न्यू
|0%
|एरिस
|4,005
|0
|न्यू
|66%
|हैरियर
|3,895
|4,483
|-13%
|26%
|अल्ट्रोज
|3,257
|3,770
|-14%
|11%
|कर्व
|2,377
|1,432
|66%
|-9%
|सफारी
|2,287
|2,510
|-9%
|12%
|टिगोर
|334
|1,196
|-72%
|-51%
|टोटल
|73,894
|61,134
|21%
|7%
टाटा टिगोर का एक्सटीरियर
कंपनी ने 2025 में आखिरी बार टिगोर को अपडेट किया था, जिसके बाद इसके एक्सटीरियर में हल्के चेंजेस किए गए थे। जैसे, इसके ग्रिल और फ्रंट बंपर में मामूली डिजाइन अपडेट और कुछ वैरिएंट में छोटा बूटलिड स्पॉइलर शामिल किया गया था। एलॉय व्हील का डिजाइन पुराना था, लेकिन हाइपरस्टाइल व्हील का लुक बदल गया था।
टाटा टिगोर का इंटीरियर
इंटीरियर में नए एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और हायर ट्रिम्स में डुअल-टोन लेदर फिनिश मिलती थी। इसमें 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप और अन्य फीचर्स मिलते थे। जबकि, इसके टॉप ट्रिम में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा दिया था। ये अंदर से काफी कम्फर्टेबल थी।
टाटा टिगोर की सेफ्टी
टिगोर के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैंप, 15 इंच के हाइपरस्टाइल व्हील, अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता था। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा जैसे मॉडल से होता था। ये कीमत में भी सेगमेंट की सबसे सस्ती सेडान है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें