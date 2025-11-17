बीते महीने इस टाटा कार की खूब हुई बिक्री, हाई डिमांड ने बनाया नंबर-1; कीमत ₹5 लाख से कम
संक्षेप: टाटा टियागो ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में सबसे ज्यादा 89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,850 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि करीब 19,000 यूनिट बिक्री करके टॉप पोजीशन पर रही मारुति वैगनआर ने सिर्फ 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी।
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों के डिमांड हमेशा से रही है। दरअसल, ग्राहक बजट फ्रेंडली और शानदार माइलेज के लिए हैचबैक कार सिलेक्ट करते हैं। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर ने टॉप पोजीशन हासिल किया। हालांकि, अगर डिमांड की बात करें तो टाटा टियागो (Tata Tiago) ने बाजी मार ली। बता दें कि टाटा टियागो ने सबसे ज्यादा 89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,850 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि करीब 19,000 यूनिट बिक्री करके टॉप पोजीशन पर रही मारुति वैगनआर ने सिर्फ 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी। आइए जानते हैं टाटा टियागो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं कार के फीचर्स
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Tiago
₹ 5 - 8.45 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 - 8.62 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, रियर पार्किंग कैमरा, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मानक तौर पर मिलते हैं।
इतनी है कीमत
पावरट्रेन के मामले में टियागो में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, कार में CNG पावरट्रेन का भी ऑप्शन है जो 28 किमी तक माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में टाटा टियागो की शुरुआती एक्स-शोरूम 4.99 लाख रुपये रखी गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।