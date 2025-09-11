टाटा की सबसे सस्ती कार, पहले कीमत थी ₹4.99 लाख; GST घटते ही अब मात्र इतने में मिलेगी

टाटा की सबसे सस्ती कार टाटा टियागो की कीमत पहले 4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी। लेकिन, GST घटने के बाद अब बहुत सस्ते में मिल जाएगी। जी हां, क्योंकि छोटे वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

Thu, 11 Sep 2025 02:14 PM

टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए GST रेट कट (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) का सीधा फायदा अब कार खरीदने वालों को मिल रहा है। छोटे वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टाटा टियागो (Tata Tiago) पर दिख रहा है। इससे इस कार की कीमत घटकर आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टियागो के इस वैरिएंट पर पूरे 75,390 तक की बचत

नई टैक्स दरों के चलते टाटा की गाड़ियों पर अब 42,000 रुपये से लेकर 1.52 लाख तक की बचत हो सकती है। खासकर टाटा टियागो पर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इसकी ज्यादातर वैरिएंट्स की कीमतों में करीब 8.5% तक की गिरावट होगी। सबसे ज्यादा फायदा टियागो (Tiago) के XZA NRG CNG-ऑटोमैटिक वैरिएंट के खरीदारों को होगा, जिसकी कीमत में पूरे 75,390 तक की कटौती देखने को मिल सकती है।

टाटा टियागो वैसे भी भारतीय बाजार में एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक्ड हैचबैक के तौर पर जानी जाती है। अब कम कीमत के साथ यह कार और भी आकर्षक हो गई है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो किफायती, सुरक्षित और भरोसेमंद कार की तलाश में हैं।