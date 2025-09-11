Tata tiago price drop of up to Rs 75390 after gst cut, check all details टाटा की सबसे सस्ती कार, पहले कीमत थी ₹4.99 लाख; GST घटते ही अब मात्र इतने में मिलेगी, Auto Hindi News - Hindustan
टाटा की सबसे सस्ती कार, पहले कीमत थी ₹4.99 लाख; GST घटते ही अब मात्र इतने में मिलेगी

टाटा की सबसे सस्ती कार टाटा टियागो की कीमत पहले  4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी। लेकिन, GST घटने के बाद अब बहुत सस्ते में मिल जाएगी। जी हां, क्योंकि छोटे वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 02:14 PM
टाटा की सबसे सस्ती कार, पहले कीमत थी ₹4.99 लाख; GST घटते ही अब मात्र इतने में मिलेगी
Tata Tiago NRGarrow

टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए GST रेट कट (22 सितंबर 2025 से प्रभावी) का सीधा फायदा अब कार खरीदने वालों को मिल रहा है। छोटे वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टाटा टियागो (Tata Tiago) पर दिख रहा है। इससे इस कार की कीमत घटकर आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

टियागो के इस वैरिएंट पर पूरे 75,390 तक की बचत

नई टैक्स दरों के चलते टाटा की गाड़ियों पर अब 42,000 रुपये से लेकर 1.52 लाख तक की बचत हो सकती है। खासकर टाटा टियागो पर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इसकी ज्यादातर वैरिएंट्स की कीमतों में करीब 8.5% तक की गिरावट होगी। सबसे ज्यादा फायदा टियागो (Tiago) के XZA NRG CNG-ऑटोमैटिक वैरिएंट के खरीदारों को होगा, जिसकी कीमत में पूरे 75,390 तक की कटौती देखने को मिल सकती है।

टाटा टियागो वैसे भी भारतीय बाजार में एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक्ड हैचबैक के तौर पर जानी जाती है। अब कम कीमत के साथ यह कार और भी आकर्षक हो गई है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो किफायती, सुरक्षित और भरोसेमंद कार की तलाश में हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति बलेनो की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, इस वैरिएंट पर ₹84,900 बचेंगे

त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह खुशखबरी टाटा मोटर्स की सेल्स को मजबूत करने में अहम रोल निभा सकती है। माना जा रहा है कि नई कीमतों के साथ टियागो की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि कम बजट वाले ग्राहकों के लिए यह अब और भी वैल्यू-फॉर-मनी कार बन गई है।

Auto News Hindi Tata Tata Motors अन्य..

