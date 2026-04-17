बजट का रखिए इंतजाम, नए अवतार में एंट्री की तैयारी कर रही टाटा टियागो; जानिए कितनी बदल जाएगी कार

Apr 17, 2026 11:00 am IST

टाटा टियागो काफी समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। हालांकि, अब यह कार थोड़ी पुरानी लगने लगी है। बता दें कि साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई इस हैचबैक को अब तक दो बार अपडेट मिल चुका है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

टाटा टियागो काफी समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। हालांकि, अब यह कार थोड़ी पुरानी लगने लगी है। बता दें कि साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई इस हैचबैक को अब तक दो बार अपडेट मिल चुका है। अब खबर है कि टाटा मोटर्स इसके एक और नए अपडेट पर काम कर रही है। हालांकि, टियागो की दूसरी जनरेशन आने में अभी वक्त है। हालांकि, कंपनी इसे फ्रेश लुक देने के लिए मई के आसपास नया मॉडल लॉन्च कर सकती है। बता दें कि इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। आइए जानते हैं अपकमिंग कार के संभावित बदलाव के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन नई टियागो और टियागो ईवी के बाहरी लुक में आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नई डिजाइन की हेडलाइट्स, एक नई ग्रिल और अपडेटेड बंपर दिए जाएंगे, जो कार को पहले से ज्यादा शार्प और बोल्ड लुक देंगे। साथ ही, पेट्रोल वाली टियागो में नए 15-इंच और इलेक्ट्रिक वर्जन में 14-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी कुछ नए कलर ऑप्शन भी जोड़ सकती है।

केबिन में भी होगा बदलाव सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि कार के केबिन के अंदर भी काफी कुछ नया होने वाला है। खबर है कि डैशबोर्ड को थोड़ा बदला जा सकता है और सीटों के लिए नए फैब्रिक का इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ा अपडेट इसके फीचर्स में देखने को मिल सकता है, जिसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए टाटा इस बार रियर एसी वेंट्स और पीछे बैठने वालों के लिए चार्जिंग पोर्ट भी दे सकती है। इससे गर्मियों के सफर में बड़ी राहत मिलेगी।