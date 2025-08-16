एक झटके में 55000 रुपये सस्ती हो गई ₹5 लाख की ये कार, 28 km का है माइलेज; जानिए खासियत
टाटा मोटर्स ने फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक टाटा टियागो (Tata Tiago) पर अगस्त, 2025 में 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है।
देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि कंपनी अपनी पॉपुलर हैचबैक टाटा टियागो (Tata Tiago) पर अगस्त, 2025 में 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा टियागो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, रियर पार्किंग कैमरा, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मानक तौर पर मिलते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Tiago
₹ 5 - 8.45 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
Renault Kiger 2025
₹ 6 - 10 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.98 - 8.62 लाख
इतनी है कीमत
पावरट्रेन के मामले में टियागो में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, कार में CNG पावरट्रेन का भी ऑप्शन है जो 28 किमी तक माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में कार की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख से 8.85 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।