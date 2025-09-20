tata tiago gst price reduction varies by variant up to rs 75000 जीएसटी कट के बाद टाटा ने 75000 रुपये तक घटा दिए इस कार के दाम, जानिए वैरिएंट वाइज छूट, Auto Hindi News - Hindustan
tata tiago gst price reduction varies by variant up to rs 75000

जीएसटी कट के बाद टाटा ने 75000 रुपये तक घटा दिए इस कार के दाम, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टियागो अब और भी किफायती हो गई है। दसअसल, GST कट के बाद इस पॉपुलर हैचबैक के अलग-अलग वैरिएंट्स में 43,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 03:53 PM
जीएसटी कट के बाद टाटा ने 75000 रुपये तक घटा दिए इस कार के दाम, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
Tata Tiago NRGarrow

टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टियागो अब और भी किफायती हो गई है। दसअसल, GST कट के बाद इस पॉपुलर हैचबैक के अलग-अलग वैरिएंट्स में 43,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। ग्राहकों को नई छूट का फायदा 22, सितंबर से मिलने लगेगा। बता दें कि शहर में आसानी से चलाने के लिए इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और शानदार माइलेज इसे डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा टियागो पर मिलने वाले जीएसटी छूट और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा टियागो वैरिएंट्सजीएसटी छूट रुपये में
Tiago (P) XE43,000
Tiago (P) XM49,000
Tiago (P) XT54,000
Tiago (P) XTA59,000
Tiago (P) XZ60,000
Tiago (P) XZ NRG62,000
Tiago (P) XZ+63,000
Tiago (P) XZA64,000
Tiago (P) XZA NRG67,000
Tiago XE CNG51,000
Tiago XM CNG58,000
Tiago XT CNG63,000
Tiago XTA CNG67,000
Tiago XZ CNG68,000
Tiago XZ NRG CNG71,000
Tiago XZA CNG73,000
Tiago XZA NRG CNG75,000

धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, रियर पार्किंग कैमरा, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मानक तौर पर मिलते हैं।

इतनी है कीमत

पावरट्रेन के मामले में टियागो में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, कार में CNG पावरट्रेन का भी ऑप्शन है जो 28 किमी तक माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में कार की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख से 8.85 लाख रुपये तक जाती है।

Tata Motors Car Auto News Hindi

