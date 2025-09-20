जीएसटी कट के बाद टाटा ने 75000 रुपये तक घटा दिए इस कार के दाम, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टियागो अब और भी किफायती हो गई है। दसअसल, GST कट के बाद इस पॉपुलर हैचबैक के अलग-अलग वैरिएंट्स में 43,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। ग्राहकों को नई छूट का फायदा 22, सितंबर से मिलने लगेगा। बता दें कि शहर में आसानी से चलाने के लिए इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और शानदार माइलेज इसे डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा टियागो पर मिलने वाले जीएसटी छूट और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।
|टाटा टियागो वैरिएंट्स
|जीएसटी छूट रुपये में
|Tiago (P) XE
|43,000
|Tiago (P) XM
|49,000
|Tiago (P) XT
|54,000
|Tiago (P) XTA
|59,000
|Tiago (P) XZ
|60,000
|Tiago (P) XZ NRG
|62,000
|Tiago (P) XZ+
|63,000
|Tiago (P) XZA
|64,000
|Tiago (P) XZA NRG
|67,000
|Tiago XE CNG
|51,000
|Tiago XM CNG
|58,000
|Tiago XT CNG
|63,000
|Tiago XTA CNG
|67,000
|Tiago XZ CNG
|68,000
|Tiago XZ NRG CNG
|71,000
|Tiago XZA CNG
|73,000
|Tiago XZA NRG CNG
|75,000
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, रियर पार्किंग कैमरा, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मानक तौर पर मिलते हैं।
इतनी है कीमत
पावरट्रेन के मामले में टियागो में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 86bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, कार में CNG पावरट्रेन का भी ऑप्शन है जो 28 किमी तक माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में कार की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख से 8.85 लाख रुपये तक जाती है।
