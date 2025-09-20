जीएसटी कट के बाद टाटा ने 75000 रुपये तक घटा दिए इस कार के दाम, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टियागो अब और भी किफायती हो गई है। दसअसल, GST कट के बाद इस पॉपुलर हैचबैक के अलग-अलग वैरिएंट्स में 43,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Sat, 20 Sep 2025 03:53 PM

टाटा मोटर्स की पॉपुलर हैचबैक टियागो अब और भी किफायती हो गई है। दसअसल, GST कट के बाद इस पॉपुलर हैचबैक के अलग-अलग वैरिएंट्स में 43,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। ग्राहकों को नई छूट का फायदा 22, सितंबर से मिलने लगेगा। बता दें कि शहर में आसानी से चलाने के लिए इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और शानदार माइलेज इसे डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टाटा टियागो पर मिलने वाले जीएसटी छूट और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा टियागो वैरिएंट्स जीएसटी छूट रुपये में Tiago (P) XE 43,000 Tiago (P) XM 49,000 Tiago (P) XT 54,000 Tiago (P) XTA 59,000 Tiago (P) XZ 60,000 Tiago (P) XZ NRG 62,000 Tiago (P) XZ+ 63,000 Tiago (P) XZA 64,000 Tiago (P) XZA NRG 67,000 Tiago XE CNG 51,000 Tiago XM CNG 58,000 Tiago XT CNG 63,000 Tiago XTA CNG 67,000 Tiago XZ CNG 68,000 Tiago XZ NRG CNG 71,000 Tiago XZA CNG 73,000 Tiago XZA NRG CNG 75,000

धांसू हैं कार के फीचर्स फीचर्स के तौर पर कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, रियर पार्किंग कैमरा, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मानक तौर पर मिलते हैं।